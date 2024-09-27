Румыния сообщила о поднятии своих истребителей якобы из-за БПЛА РФ

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В Минобороны Румынии заявили о поднятии своих истребителей якобы из-за российского беспилотника. Об этом сказано на сайте румынского оборонного ведомства.
«Румыния подняла в воздух четыре истребителя F-16, чтобы контролировать атаку с воздуха», — сказано в сообщении.Там пояснили, что военные сейчас ведут поиск потенциальных фрагментов. В начале текущего месяца румынская сторона заявляла о нарушении дроном воздушного пространства страны.
Накануне стало известно, что над Орловской областью сбили украинский беспилотник. Губернатор региона поблагодарил ВС РФ за круглосуточное сдерживание врага. Оперативные службы провели работу на месте происшествия.
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