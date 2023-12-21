На Украине рассказали о росте противостояния между Зеленским и Залужным

Найденное прослушивающее устройство в кабинете Валерия Залужного стало источником напряжения между главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) и президентом Владимиром Зеленским, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на политических экспертов.
Несмотря на утверждения из офиса президента о непричастности к установке «жучка», украинский политолог Константин Бондаренко отмечает, что остаются некоторые недоверия, а внимание к Залужному усиливается.
Аналитик Вадим Карасев указывает на то, что в этой ситуации Залужный выглядит как «жертва», что подчеркивает его ситуационную политическую «победу» над Зеленским.
Эксперты считают, что этот инцидент усугубит отношения между Залужным и украинским руководством, а также поможет сформировать политический образ Залужного. По мнению Бондаренко, многие видят в нем потенциального лидера страны, что признается как особый аспект его политической позиции.
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Аналитик Вадим Карасев указывает на то, что в этой ситуации Залужный выглядит как «жертва», что подчеркивает его ситуационную политическую «победу» над Зеленским.
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Артем Кузьмин