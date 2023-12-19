Зеленский признался в провале ВСУ

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Глава Украины Владимир Зеленский, в ходе пресс-конференции, заявил, что ВСУ потерпели поражение из-за того, что их тактика была известна заранее.
«У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели. Все месяцы все говорили, куда мы идем, как лучше. Ничего страшного, там на юге тепло, зима поздно приходит, оружия достаточно. С Россией, у которой оружия больше, это так не работает», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что не допустит аналогичной ошибки в следующем году и больше не будет раскрывать подробности наступательных операций.
Читайте также:
«Ещё полмиллиона»: Зеленский сообщил, что продолжит отправлять украинцев на убой
«Нас не приглашают»: Зеленский высказался о судьбе Украины
Зеленский, на вопрос о конфликте с Залужным, заявил, что у них рабочие отношения
Евгения Парфентьева