На Украине разрешили военкомам открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни

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Военкомы территориальных центров комплектования могут открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни. Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК, пишет «РБК-Украина».
В ведомстве отметили, что «все любители стрелять в военных будут наказаны». Уточняется, что личному составу всех ТЦК объяснили о необходимости открывать огонь на поражение, если им будет грозить опасность.
Ранее сообщалось, что житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников военкомата, которые хотели его задержать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.
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Ранее сообщалось, что житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников военкомата, которые хотели его задержать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.
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Екатерина Коршунова