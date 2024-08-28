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Песков отреагировал на киевский «план победы над Россией»

Песков: Россия добьется успеха в спецоперации вне зависимости от заявлений Киева
28 августа 2024, 15:15
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия добьется успеха в рамках спецоперации на Украине вне зависимости от заявлений Киева о существовании «плана победы над Россией». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что подобные заявления Москва слышала уже не раз. По словам Пескова, Россия хорошо понимает природу режима, который сформировался на Украине в правление президента Владимира Зеленского.

Ранее Песков прокомментировал слова Трампа о третьей мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Жительница Курской области рассказала, как боевики ВСУ расстреляли мужчину на улице
Жительница Курской области: ВСУ расстреляли мужчину на улице в селе Плехово
28 августа 2024, 15:12

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

В селе Плехово Курской области боевики ВСУ расстреляли мужчину на улице. Об этом рассказала местная жительница на опросе у военного следователя СК РФ, которая была ранее эвакуирована, пишет РИА Новости.
Вооруженные силы Украины продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, но все попытки проникнуть вглубь обороны России оперативно пресекаются российскими военными. По словам Нины Девятиловой, мирные жители в плену у боевиков сидят где-то в подвале.

«А где-то в Плехово тоже мужчину убили. Шёл по улице, они его расстреляли», — сказала она.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее сообщалось, что полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus предостерег Владимира Зеленского о потенциально опасных последствиях реакции на масштабные российские атаки. Он отметил, что атаки на Российскую Федерацию могут еще сильнее разозлить президента РФ Владимира Путина.

До этого хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», опубликовала в интернете данные около 7700 членов обновленного нацистского полка «‎Азов»*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
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ВСУ наносят удары по своим солдатам, которые сдаются в плен
Алаудинов: ВСУ бьют по своим солдатам, которые сдаются в плен
28 августа 2024, 15:11

Фото: istockphoto / NiseriN

Военные ВСУ наносят удары по своим же солдатам, которые пытаются сдаться в плен, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. По данным генерала, пленных трудно уберечь от своих же сотоварищей.
«Украинские формирования стараются уничтожить тех, кто сдается в плен, и наносят по ним удары. По своим же», – рассказал Алаудинов корреспонденту Комсомольской правды.

Военные сообщают, что из-за атак ВСУ по своим же, российским бойцам сложно вывести военнопленных живыми. Причем украинская армия также относится и к мирным жителям, которых используют в виде живого щита или расстреливают.

Ранее в Кривом Роге от удара «Искандера» погиб полковник СБУ Сергей Сергейчук. Бывшего замначальника Центра кибербезопасности госспецсвязи ликвидировали ракетным ударом по гостинице «Аврора», которая стала базой ВСУ и наемников.

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#всу
#плен
#вс рф
#курская область
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В Кривом Роге от удара «Искандера» погиб полковник СБУ Сергейчук
От удара «Искандера» погиб полковник СБУ, экс-глава Черкасской области Сергейчук
28 августа 2024, 14:48

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате ракетного удара по гостинице «Аврора» в Кривом Роге был ликвидирован бывший замначальника Центра кибербезопасности госспецсвязи, экс-глава Черкасской области полковник СБУ Сергей Сергейчук. Об этом информирует Telegram-канал «Военное обозрение».
Уточняется, что удар по гостинице «Аврора», которая стала базой ВСУ и наемников была поражена 27 августа. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, из под завалов здания извлекли 15 англоязычных раненых.

С 2020 года Сергейчук был назначен губернатором Черкасской области. Во время своей деятельности он отметился рядом скандалов, связанных с коррупцией и рейдерскими захватами.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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Депутат Рады заявила, что бригады ВСУ оставляют свои позиции в ДНР
Депутат Рады Безуглая: ВСУ оставляют позиции на Красноармейском направлении
28 августа 2024, 14:35

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «‎Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ оставили позиции в Новогродовке на красноармейском (покровском) направлении в ДНР без боя. Об этом информирует ТАСС.
По ее словам, окопы перед Новогродовкой были пустыми. Она сообщила, что 31-ю бригаду перед городом забрали, а командира сняли и завели против него уголовное дело. Безуглая рассказала, что вместо бригады отправили подразделение, которое не было обучено.

«Это не единственная недавняя «ротация». Планируются еще такие. Торецк, Покровск — будут еще», — написала она в своем Telegram-канале.

Депутат отметила, что в районе Селидова неделю назад наблюдала такую же ситуацию. По ее словам, она зашла в окопы, но их не охраняли. Безуглая сказала, что «фрагментация фронта увеличивается», а ротации «приводят к прорывам и смертям». При проведении ротации в Угледаре он будет потерян, заключила она.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в ДНР.

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Три БПЛА упали на территорию кировского комбината «Зенит» и загорелись
Губернатор Соколов: Три БПЛА загорелись на территории комбината «Зенит»
28 августа 2024, 14:22

Фото: Минобороны РФ

Три украинских беспилотника упали на территории комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов 28 августа.
Дроны ВСУ атаковали Кировскую область с 10 утра, два из них сбили средства ПВО, еще три упали на территории комбината.

«БПЛА были оперативно потушены. Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено, – сообщил Александр Соколов.

Также сообщается, что горючее на заводе не воспламенилось. Сейчас на месте падения БПЛА работают оперативные службы.

Ранее выдвигалась версия об участии спутников НАТО, с чьей помощью беспилотники могли ориентироваться на местности.

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#дроны
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Смирнов: В приграничье Курской области сбили две авиабомбы ВСУ
Две управляемые авиабомбы ВСУ сбили на курском направлении
28 августа 2024, 13:15

Фото: Минобороны РФ

Две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины сбили в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов 28 августа.
– «Благодарю наших бойцов ПВО», – написал Смирнов в своем канале в Telegram.

Согласно сводке Министерства обороны РФ, российские ПВО сбили две авиабомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотников.

Кроме этого оперативно-тактическая авиация России уничтожила лагерь иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах.

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Mash: ВСУ атаковали Кировскую область с помощью спутников НАТО

ВСУ покинули несколько позиций на востоке Селидова
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#лагерь
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#пво
#всу
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Стало известно, откуда был направлен дрон атаковавший нефтебазу в Котельнич
28 августа 2024, 13:07

Фото: istockphoto / bbsferrari

Дроны, которые атаковали нефтебазу в Кировской области, были запущены из Сумской области. ОБ этом сообщил телеграм-канал Shot.
В сети распространилось видео, на котором виден полёт одного из дронов.

«Ранее сообщалось, что после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) не было зафиксировано возгораний или повреждений. Однако теперь стало известно, что два резервуара горят», — говорится в материале.

Это уже четвёртая попытка беспилотных летательных аппаратов атаковать нефтебазу в Котельниче.

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#видео
#всу
#бпла
#украина
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Mash: ВСУ атаковали Кировскую область с помощью спутников НАТО
Дроны ВСУ атаковали Кировскую область с помощью спутников НАТО
28 августа 2024, 13:01

Фото: сайт НАТО

Дроны ВСУ могли атаковать Кировскую область при помощи данных спутников НАТО. БПЛА на базе А-22 «Летучая лисица» впервые долетели до Кировской области 28 августа.
– «Украинские беспилотники впервые ударили по Кировской области. ВСУ атакуют регион с 10 утра. Очевидцы сообщают о минимум четырёх взрывах в районе комбината Вятка», – сообщает Mash.

По данным издания беспилотники пролетели 1500 километров благодаря информации со спутников НАТО. Дроны, учитывая рельеф местности, летели над водой в руслах рек, благодаря чему оставались незаметными. Также не исключают версию с участием диверсантов.

О прилете БПЛА утром 28 августа сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
«Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы», – написал глава региона.

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#вс рф
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#нато
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В Кремле отреагировали на сообщения об отправке призывников для участия в боях под Курском
Песков: слова об отправке призывников в бой под Курском — искажение реальности
28 августа 2024, 12:52

Фото: сайт Кремля

Сообщения СМИ об отправке призывников для участия в боях под Курском являются неправдивыми. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, данная информация лишь искажает реальность. Песков заключил, что не считает необходимым подробно комментировать эти сообщения.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Курской области группу украинских штурмовиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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