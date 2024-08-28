Песков отреагировал на киевский «план победы над Россией»

Фото: сайт Кремля
Россия добьется успеха в рамках спецоперации на Украине вне зависимости от заявлений Киева о существовании «плана победы над Россией». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что подобные заявления Москва слышала уже не раз. По словам Пескова, Россия хорошо понимает природу режима, который сформировался на Украине в правление президента Владимира Зеленского.
Ранее Песков прокомментировал слова Трампа о третьей мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Кривом Роге от удара «Искандера» погиб полковник СБУ Сергейчук
ВС РФ освободили населенный пункт Камышевка в ДНР
Военный медик назвал главные цели для ВСУ в рядах ВС России
Ранее Песков прокомментировал слова Трампа о третьей мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Кривом Роге от удара «Искандера» погиб полковник СБУ Сергейчук
ВС РФ освободили населенный пункт Камышевка в ДНР
Военный медик назвал главные цели для ВСУ в рядах ВС России
Екатерина Коршунова