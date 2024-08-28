ВСУ наносят удары по своим солдатам, которые сдаются в плен

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Военные ВСУ наносят удары по своим же солдатам, которые пытаются сдаться в плен, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. По данным генерала, пленных трудно уберечь от своих же сотоварищей.
«Украинские формирования стараются уничтожить тех, кто сдается в плен, и наносят по ним удары. По своим же», – рассказал Алаудинов корреспонденту Комсомольской правды.
Военные сообщают, что из-за атак ВСУ по своим же, российским бойцам сложно вывести военнопленных живыми. Причем украинская армия также относится и к мирным жителям, которых используют в виде живого щита или расстреливают.
Ранее в Кривом Роге от удара «Искандера» погиб полковник СБУ Сергей Сергейчук. Бывшего замначальника Центра кибербезопасности госспецсвязи ликвидировали ракетным ударом по гостинице «Аврора», которая стала базой ВСУ и наемников.
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Лия Мурадьян