На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске после ракетного удара

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В украинском Днепропетровске прогремела серия взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».
Информацию о ЧП на юго-востоке Украины также подтверждает военный корреспондент Юрий Котенок. В своем телеграм-канале он сообщил, что в Днепропетровске прогремел взрыв после ракетного прилета.
Также сообщается о громких взрывах в части Запорожья.
Ранее стало известно об объявлении воздушной тревоги в нескольких областях Украины. В настоящее время Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке.
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Также сообщается о громких взрывах в части Запорожья.
Ранее стало известно об объявлении воздушной тревоги в нескольких областях Украины. В настоящее время Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке.
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Анастасия Хохлова