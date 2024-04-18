В Харькове прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги

Фото: istock / Leonid Ikan
В украинском городе Харьков произошел взрыв, об этом сообщает местное издание «Общественное».
По информации агентства, взрывы также были слышны в Ивано-Франковской области на западе Украины.
Отмечается, что прежде сработали сигналы оповещения о ракетной опасности практически во всех областях страны.
В настоящее время информации о повреждениях каких-либо объектов нет.
Ранее в минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила пункт управления оперативного командования ВСУ «Север» в зоне проведения СВО. Уточняется, что ВС РФ применили для атаки военных объектов Украины ЗРК С-300.
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Отмечается, что прежде сработали сигналы оповещения о ракетной опасности практически во всех областях страны.
В настоящее время информации о повреждениях каких-либо объектов нет.
Ранее в минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила пункт управления оперативного командования ВСУ «Север» в зоне проведения СВО. Уточняется, что ВС РФ применили для атаки военных объектов Украины ЗРК С-300.
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Анастасия Хохлова