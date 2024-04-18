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В Харькове прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги

18 апреля 2024, 16:10
Фото: istock / Leonid Ikan

Фото: istock / Leonid Ikan

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В украинском городе Харьков произошел взрыв, об этом сообщает местное издание «Общественное».
По информации агентства, взрывы также были слышны в Ивано-Франковской области на западе Украины.

Отмечается, что прежде сработали сигналы оповещения о ракетной опасности практически во всех областях страны.



В настоящее время информации о повреждениях каких-либо объектов нет.

Ранее в минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила пункт управления оперативного командования ВСУ «Север» в зоне проведения СВО. Уточняется, что ВС РФ применили для атаки военных объектов Украины ЗРК С-300.

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Истребители МиГ-31И получили стратегическую дальность
«Известия»: истребители МиГ-31И получили систему воздушной дозаправки
18 апреля 2024, 15:54

Фото: iStock/TebNad

Истребители МиГ-31И, используемые для переноса гиперзвуковых ракет «Кинжал», были оборудованы системой воздушной дозаправки, что позволит им расширить свою стратегическую дальность.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Это обновление позволит МиГ-31И поражать цели на значительном расстоянии, включая объекты в глубине обороны противника.

Генерал-лейтенант Валерий Горбенко, бывший командующий 4-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, отметил, что таким образом истребитель фактически станет стратегическим перехватчиком и истребителем-бомбардировщиком.

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#сво
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Военнослужащие в ДНР получили почётные знаки «Защитник семьи и детей»
18 апреля 2024, 15:52

Фото: iStock/zim286

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова вручила двум военнослужащим в Донецкой Народной Республике первые знаки «Защитник семьи и детей».
Уточняется, что награды были учреждены в этом году.

Награды были вручены военным за спасение детей и семьи с детьми в зоне боевых действий.

«Очень ценно, что нагрудный знак уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка впервые вручается здесь. Уверена, наша награда найдёт ещё не одного героя и это станет доброй традицией института уполномоченных по правам ребёнка», — приводит RT слова Львовой-Беловой.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российским военным, уничтожившим в зоне проведения спецоперации танки Leopard 2, вручили денежные сертификаты.

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#спасение
#награды
#семьи
#семьи с детьми
#днр
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МО РФ: уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»
18 апреля 2024, 15:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные уничтожили в зоне СВО пункт управления оперативного командования ВСУ «Север». Об этом сообщили в Минобороны России.
Пункт управления армией Украины был уничтожен оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками ВС РФ. Они же ударили по двум пусковым установкам с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в ДНР военный дошел до больницы с пробитой головой спустя два часа после удара HIMARS. Медики осмотрели его и поставили диагноз — открытая черепно-мозговая травма на затылке с переломом. Врачи промыли рану от песка, но накладывать на нее швы не стали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
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Экс-сотрудник ООН Каточ раскрыл истинную причину провала наступления ВСУ
Экс-сотрудник ООН Каточ обвинил в неудачах ВСУ высокомерие экспертов Запада
18 апреля 2024, 15:01

Фото: iStock/dr_evil

Бывший сотрудник ООН Арджун Каточ заявил о том, что одной из основных причин провала наступления ВСУ стало высокомерие западных экспертов и политиков.
Из-за этого, считает специалист, украинские военные много не учли, в том числе «линию Суровикина».

«Она оказалась очень серьёзным препятствием, состоящим из минных полей, траншей, противотанковых надолбов и так далее. Кроме того, украинские силы не имели господства ни в воздухе, ни по части артиллерии. Чем это кончилось, все видели», — пояснил в беседе с RT Каточ.

А военный обозреватель Влад Шлепченко прокомментировал удары ВСУ по Джанкою американскими ракетами. Он отметил, что такие удары стали возможны, в том числе, благодаря спутниковым системам США.

«У американцев самая многочисленная и самая лучшая спутниковая разведывательная группировка. Хотя за последнее время Россия прикладывает очень большие усилия к тому, чтобы нарастить спутниковую группировку. Китайцы нам стали помогать», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.

Ранее стало известно, что украинские боевики нанесли артиллерийский удар по центру Горловки.

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#военные
#всу
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ВСУ обстреляли больницу и пункт переливания крови в Горловке
18 апреля 2024, 14:44

Фото: istockphoto/RamonCast

Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по центру Горловки. Под обстрел попали больница и городская станция переливания крови.
Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В своём телеграм-канале он уточнил, что в результате обстрела ранения получили восемь человек. Среди пострадавших один ребёнок. У всех диагностированы осколочные ранения лёгкой степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным огонь по Горловке вёлся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ещё один мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Киевском районе Донецка. Таким образом, общее количество мирных жителей, получивших ранения, составило девять человек.

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В ГУР Украины назвали взрывы в Крыму «прекрасной операцией»
Представитель ГУР Юсов назвал взрывы в Джанкое «прекрасной операцией» ВСУ
18 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/rarrarorro

Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, описал взрывы в Крыму 17 апреля как «великолепную операцию» Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНИАН.
«То, что произошло в Джанкое вчера, это великолепная операция Вооруженных сил Украины», — заявил военный.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что аэродром в Крыму подвергся атаке со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные «произвели правильный удар».

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#удар
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Армия РФ может в скором времени полностью обрушить фронт ВСУ
BI: на фронте сложились благоприятные условия для российского прорыва
18 апреля 2024, 14:26

Фото: iStock/macky_ch

Армия РФ в скором времени может полностью обрушить фронт ВСУ. Об этом пишет американское издание Business Insider со ссылкой на аналитика корпорации RAND* Брайдена Сперлинга.
«Я бы сказал, что сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта», — отметил аналитик.

Отмечается, что для Украины складывается все более отчаянная ситуация. ВС РФ во много раз превосходят ВСУ, а западные партнеры Киева не спешат оказывать помощь Украине.

Некоторые участки линии фронта могут вот-вот рухнуть, отметил он.

Напомним, что высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что линия обороны может рухнуть уже этим летом. Это ожидается, когда мощная российская армия, явно превосходящая противника по многим показателям, начнёт наступление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России
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#сво
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Захарова: Париж должен перестать помогать ВСУ в контексте перемирия на Олимпиаду
18 апреля 2024, 13:46

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Инициатива о перемирии во время Олимпиады должна пройти проверку на искренность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Она отметила, что для этого Франция должна прекратить поставлять вооружения Украине.

Прежде идею Макрона прокомментировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его мнению, предложение, озвученное Францией, является лицемерным.

Ранее Песков пояснил, что официальных шагов со стороны Франции с предложением о перемириях в конфликтах на время Олимпиады озвучено не было. Перемирие во время олимпиады позволит властям Украины перегруппировать свои войска в зоне СВО и произвести перевооружение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#сво
#макрон
#вооружения
#песков
#рф
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ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС
18 апреля 2024, 13:09

Фото: istock/Wlad74

ВСУ ударили по тренажёрному центру Запорожской АЭС, пишет ТАСС.
По данным агентства, Вооруженные силы Украины атаковали единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала Запорожской АЭС. Это уже не первый удар по этой локации.

Беспилотник был нейтрализован над его крышей. Пострадавших и разрушений нет, добавляет ТАСС.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ утратили часть занятых при летнем контрнаступлении под селом Урожайное. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#запорожская аэс
#спецоперация
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