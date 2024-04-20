Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье

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Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное».
Отмечается, что в Запорожье раздался повторный взрыв. Данные о пострадавших и разрушениях не уточняются.
Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Одессе. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины. Повреждениям подверглись два терминала в порту Южный под Одессой.
За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Одессе. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины. Повреждениям подверглись два терминала в порту Южный под Одессой.
За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова