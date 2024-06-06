На Украине сообщили о взрыве в Запорожье

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В подконтрольном Киеву городе Запорожье раздался взрыв. Об этом проинформировал украинское издание «Общественное» в Телеграм-канале.
«В Запорожье прогремел взрыв, сообщают корреспонденты «Общественного». В области объявлена воздушная тревога», — сказано в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Черновецкой, Полтавской, Харьковской областях и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак