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На Украине сообщили о взрыве в Запорожье

«Общественное»: в Запорожье прогремел взрыв
06 июня 2024, 02:43
Фото: istock / Elmar Gubisch

Фото: istock / Elmar Gubisch

В подконтрольном Киеву городе Запорожье раздался взрыв. Об этом проинформировал украинское издание «Общественное» в Телеграм-канале.
«В Запорожье прогремел взрыв, сообщают корреспонденты «Общественного». В области объявлена воздушная тревога», — сказано в публикации.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Черновецкой, Полтавской, Харьковской областях и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.



Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Пожар разгорелся в районе нефтебазы в Ростовской области
В Ростовской области после атаки дрона загорелся Новошахтинский НПЗ
06 июня 2024, 02:59

Фото: istock / Kostas Koufogiorgos

Пожар разгорелся на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Телеграм-канале.
«В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.
По предварительной информации, площадь возгорания достигла 50 квадратных метров, к тушению привлечено порядка 120 человек и 15 единиц техники, также готовится пожарный поезд.

Как утверждает губернатор, работы пришлось приостановить из-за повторной атаки, личный состав отвели на безопасное расстояние.

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Украина уже начала бить американским оружием по России
AP: Украина использовала оружие США для нанесения ударов по территории России
05 июня 2024, 22:56

Фото: iStock/bpawesome

Украина в последние дни уже начала использовать оружие США для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на западного чиновника, пожелавшего остаться неназванным.
«Украина в последние дни использовала оружие США для нанесения ударов внутри границ России», — заявило агентство.

Однако куда именно пришёлся удар и какое для этого было использовано оружие, не уточняется.

Напомним, 3 июня США разрешили Украине точечно использовать американское оружие внутри РФ только для срыва атак на силы ВСУ. При этом уточнялось, что речь идёт о Харьковской области. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

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Путин знает о присутствии западных инструкторов на Украине
Путин: западные инструкторы несут потери на Украине, но в США и ЕС это скрывают
05 июня 2024, 22:26

Фото: iStock/Stadtratte

Президент России Владимир Путин заявил, что знает о присутствии западных инструкторов на Украине и добавил, что они несут потери, о чём молчат в США и Европе.
«С точки зрения наличия советников, инструкторов, то здесь новизны никакой нет — они присутствуют на территории Украины. И, к сожалению для них, несут потери. Я это знаю наверняка, это не специально делается, но в ходе боевых действий потери возникают», — рассказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых СМИ.

При этом он отметил, что эти данные в США и Европе предпочитают не раскрывать.

Напомним, сегодня, 5 июня, глава российского государства встретился с руководителями крупнейших международных СМИ, в том числе из недружественных стран.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Встреча с представителями СМИ проходит именно там.

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Путин раскрыл, какое событие повергло Россию в шок во время СВО
Путин: Немецкие танки на украинской земле повергли Россию в шок
05 июня 2024, 21:43

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия испытала морально-этический шок при появлении немецких танков в зоне спецоперации.
«Когда на украинской земле появились первые танки немецкого производства, это произвело морально-этический шок в России, потому что отношение к ФРГ в российском обществе всегда было очень хорошим», — заявил Путин на встрече с журналистами.

Напомним, сегодня, 5 июня, глава российского государства встретился с руководителями крупнейших международных СМИ, в том числе из недружественных стран.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Встреча с представителями СМИ проходит именно там.

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#комплекс
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#путин
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Путин сравнил безвозвратные потери России и Украины
Путин: Безвозвратные потери РФ в зоне СВО в разы меньше, чем у Украины
05 июня 2024, 21:33

Фото: сайт Кремля

Безвозвратные потери РФ в конфликте в разы меньше, чем у Украины, соотношение примерно 1 к 5. Такие данные привел президент России Владимир Путин в рамках общения с руководителями крупнейших международных СМИ.
«Безвозвратные потери РФ на Украине в разы меньше, чем у противника. Соотношение невосполнимых потерь примерно 1 к 5», — заявил Путин.

По словам российского лидера, ежемесячно ВСУ теряют около 50 тысяч человек, включая и санитарные, и безвозвратные потери.

«50 000 это самый скромный подсчёт, это то что мы видим на поле боя, но есть ещё и потери, которых мы не видим», — уточнил российский президент.

Именно поэтому, Киев проводит тотальную мобилизацию, уверен Путин.

Он также раскрыл, что в украинском плену находится 1 348 российских солдат и офицеров, при этом в российском — 6 465 украинских военных.

В среду российский лидер проводит встречу с руководителями крупнейших международных информагентств, в которой также принимают участие и представители недружественных стран. Беседа прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Иностранные наёмники ВСУ перестреляли друг друга в Херсоне
Подполье: пьяные иностранные наёмники ВСУ устроили перестрелку в Херсоне
05 июня 2024, 20:16

Фото: iStock/e-crow

Иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, устроили конфликт со стрельбой в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя подполья.
«В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал источник.

Он уточнил, что конфликт произошёл между компаниями англоязычных и франкоязычных военных во время отдыха в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Очевидцы утверждают, что было слышно несколько выстрелов.

На место прибыло несколько бригад скорой помощи. Четырёх иностранцев отвезли в больницу с различными ранениями.

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#рф
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Боец ВС РФ Маркел, в одиночку уничтоживший танк ВСУ, рассказал о своём подвиге – видео
Боец ВС РФ Маркел, в одиночку уничтоживший танк ВСУ, рассказал о своём подвиге
05 июня 2024, 18:47

Фото: iStock/Ruthie Arora

Первое интервью российского военного с позывным Маркел, который в одиночку уничтожил модернизированный украинский танк Т-64 под Авдеевкой, публикует Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что раненый российский боец получил по рации информацию о приближении к его позиции украинского танка. Тогда он вылез из укрытия и ударил по машине из гранатомёта. За этот отважный поступок его наградили «Орденом мужества».

Военнослужащий рассказал, что за день до произошедшего он вместе с другими штурмовиками отбил три украинских боевые машины пехоты (БМП). После этого они установили минные заграждения, готовясь к новым попыткам прорыва украинской техники.

Маркел рассказал каналу, что ему сообщил о приближении танка оператор дрона. Тогда машина находилась уже на удалённости в 50 метров. Военный дождался, когда танк подъедет ближе и выстрелил в него из гранатомёта, после чего техника наехала на минные заграждения.

По словам военного, экипаж вместе с пехотой предпринял попытку побега, однако у них «немножко не получилось», заключил Маркел.

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ВС РФ уничтожили грузовик с западными ракетами для ВСУ под Николаевым

ПВО сбила беспилотник над Курской областью
#вс рф
#военные
#танки
#подвиг
#сво
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ВС РФ уничтожили грузовик с западными ракетами для ВСУ под Николаевым
05 июня 2024, 18:31

Фото: iStock/SerrNovik

В Николаевской области уничтожили грузовик, перевозивший западные ракеты для ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Отмечается, что в первых числах текущего месяца после попадания по грузовику около села Красное Поле под Николаевым был зафиксирован большой взрыв. Он возник в результате детонации шести длинных ракет, которые перевозились в этой машине.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО пресекли попытку украинских войск обстрелять территорию Курской области в помощью беспилотника самолётного типа. Он был оперативно ликвидирован в небе над регионом.

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Взрыв прозвучал в районе населенного пункта Затока под Одессой
05 июня 2024, 18:26

Фото: istockphoto/SergeyToronto

Взрыв прозвучал в районе населенного пункта Затока под Одессой. Об этом сообщили журналисты украинского издания «Страна».
«Взрыв в районе Затоки Одесской области. Воздушные силы заявляли о пуске ракеты», – говорится в публикации.

Есть информация, что взрыв слышали и в самой Одессе. Перед этим сообщалось о взрыве под Харьковом. В каком районе все произошло не уточняется. Информации о поврежденных объектах нет.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Украинские националисты обстреливают приграничные регионы РФ, а также пускают беспилотники.

Накануне сообщалось о взрыве в населенном пункте Конотоп Сумской области Украины, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали сотрудники администрации и обычные граждане.

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