Путин раскрыл, какое событие повергло Россию в шок во время СВО

Безвозвратные потери РФ в конфликте в разы меньше, чем у Украины, соотношение примерно 1 к 5. Такие данные привел президент России Владимир Путин в рамках общения с руководителями крупнейших международных СМИ.

«Безвозвратные потери РФ на Украине в разы меньше, чем у противника. Соотношение невосполнимых потерь примерно 1 к 5», — заявил Путин.

«50 000 это самый скромный подсчёт, это то что мы видим на поле боя, но есть ещё и потери, которых мы не видим», — уточнил российский президент.

По словам российского лидера, ежемесячно ВСУ теряют около 50 тысяч человек, включая и санитарные, и безвозвратные потери.Именно поэтому, Киев проводит тотальную мобилизацию, уверен Путин.Он также раскрыл, что в украинском плену находится 1 348 российских солдат и офицеров, при этом в российском — 6 465 украинских военных.В среду российский лидер проводит встречу с руководителями крупнейших международных информагентств, в которой также принимают участие и представители недружественных стран. Беседа прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).