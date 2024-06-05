Путин раскрыл, какое событие повергло Россию в шок во время СВО

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия испытала морально-этический шок при появлении немецких танков в зоне спецоперации.
«Когда на украинской земле появились первые танки немецкого производства, это произвело морально-этический шок в России, потому что отношение к ФРГ в российском обществе всегда было очень хорошим», — заявил Путин на встрече с журналистами.
Напомним, сегодня, 5 июня, глава российского государства встретился с руководителями крупнейших международных СМИ, в том числе из недружественных стран.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Встреча с представителями СМИ проходит именно там.
Читайте также:
Путин сравнил безвозвратные потери России и Украины
Путин назвал число российских журналистов, погибших во время конфликта на Украине
Путин рассказал, сколько времени необходимо для избавления от Зеленского
Элина Позднякова