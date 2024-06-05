Украина уже начала бить американским оружием по России

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Украина в последние дни уже начала использовать оружие США для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на западного чиновника, пожелавшего остаться неназванным.
«Украина в последние дни использовала оружие США для нанесения ударов внутри границ России», — заявило агентство.
Однако куда именно пришёлся удар и какое для этого было использовано оружие, не уточняется.
Напомним, 3 июня США разрешили Украине точечно использовать американское оружие внутри РФ только для срыва атак на силы ВСУ. При этом уточнялось, что речь идёт о Харьковской области. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
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Элина Позднякова