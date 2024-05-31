На Украине сообщили об ухудшении энергоснабжения

Фото: istock / Yelantsevv
Энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что отсутствие почасовых отключений электроэнергии на территории Украины, которое происходит в последние дни мая, является временным улучшением. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Отсутствие почасовых отключений электроэнергии в конце мая — это всего лишь временное улучшение. Оно обусловлено тем, что из ремонта вышли два энергоблока атомных электростанций. Скоро ситуация снова ухудшится», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что скоро ситуация опять ухудшится.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: В Киевской области отключили магистральные ЛЭП
«Укрэнерго» вновь запросило аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии
«Укрэнерго: Украина вновь побила рекорды потребления электричества
Дарья Осипова