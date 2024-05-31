ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении

Фото: istock / Mariia Kokorina
На Купянском направлении солдаты ВСУ самовольно оставили позиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, после нанесения огневого поражения российскими военными по РОПу украинских военных в районе населенного пункта Стельмаховка, солдаты ВСУ оставили рубеж, который занимали.
Он уточнил, что сослуживцы, находящиеся на второстепенных позициях, попытались остановить беглецов стрелковым оружием, но группе удалось скрыться.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он уточнил, что сослуживцы, находящиеся на второстепенных позициях, попытались остановить беглецов стрелковым оружием, но группе удалось скрыться.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
ФРГ хочет заказать еще четыре системы Patriot для собственных нужд к 2027 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова