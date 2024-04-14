На Украине сотрудники военкомата избили женщину, которая пришла за супругом

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В Хмельницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) нанесли побои женщине, которая пришла разузнать, по какой причине ее мужа удерживают. Об этом сообщает «Телеграф».
В общественной организации «Доста Украина» рассказали о случившемся избиении. Женщина явилась в ТЦК в Дунаевцах Хмельницкой области, чтобы выяснить причины задержания супруга, у которого имеются документы о том, что его мать нуждается в постоянном уходе из-за состояния здоровья.
Согласно сообщению, у женщины также отобрали телефон, изгнали из помещения, толкнули, в результате чего она упала и ударилась головой об асфальт.
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