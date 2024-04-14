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На Украине сотрудники военкомата избили женщину, которая пришла за супругом

«Телеграф»: пришедшую за мужем женщину избили в военкомате в Хмельницкой области
14 апреля 2024, 11:58
Фото: iStock/olegda88

Фото: iStock/olegda88

В Хмельницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) нанесли побои женщине, которая пришла разузнать, по какой причине ее мужа удерживают. Об этом сообщает «Телеграф».


В общественной организации «Доста Украина» рассказали о случившемся избиении. Женщина явилась в ТЦК в Дунаевцах Хмельницкой области, чтобы выяснить причины задержания супруга, у которого имеются документы о том, что его мать нуждается в постоянном уходе из-за состояния здоровья.

Согласно сообщению, у женщины также отобрали телефон, изгнали из помещения, толкнули, в результате чего она упала и ударилась головой об асфальт.

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Французский политик объяснил, зачем ВСУ атакуют Запорожскую АЭС
Политик Филиппо: ВСУ атакуют ЗАЭС, чтобы вынудить Запад поставлять оружие
14 апреля 2024, 12:07

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, заявил, что Украина, предположительно, использует атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в качестве метода для давления на своих западных союзников с целью получения большего вооружения и финансирования. Такую позицию он выразил в разговоре с корреспондентом ТАСС.
«Атаки на ЗАЭС, по всей видимости, исходят из Киева, поскольку российские военные контролируют станцию с 2022 года. Постоянные неудачи и тупики, в которых находится Украина, приводят ее в отчаяние», — заявил Филиппо.
Он отметил, что Киев ищет «любые возможности для провокаций», чтобы получить финансирование и оружие от Запада, а также добиться отправки на Украину иностранных войск. Политик считает, что Франция должна заставить президента Украины Владимира Зеленского прекратить подобные действия.

В последнее время наблюдается увеличение интенсивности атак на Запорожскую АЭС. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина ранее сообщила, что 10 и 11 апреля активность беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины в районе ЗАЭС не снижается, объявлен режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром замечены украинские дроны.

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#дроны
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На высоковольтных подстанциях под Одессой загорелось оборудование
14 апреля 2024, 11:58

Фото: istockphoto/onlyyouqj

На нескольких высоковольтных подстанциях в Одесской области на юге Украины произошло возгорание оборудования. Об этом сообщили в министерстве энергетики страны.
В официальном телеграм-канале ведомства утверждается, что пожары были быстро ликвидированы сотрудниками экстренных служб. В результате инцидента на объектах без электрического снабжения остались четыре населённых пункта в Одесской области. О каких именно объектах идёт речь, не уточняется. Также ничего не сообщается о причинах пожаров.

Ранее министерство энергетики Украины обратилось к гражданам с призывом готовиться к длительным отключениям электроэнергии и приобретать генераторы. Это связано с участившимися ударами, которые российские военные наносят по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

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#энергетика
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Генералы ВСУ неожиданно высказались о российской армии
La Vanguardia: генералы ВСУ признали превосходство ВС России на фронте
14 апреля 2024, 11:22

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Офицеры Вооруженных сил Украины подчеркнули доминирование российской армии на передовой, пишет La Vanguardia.
Украинские генералы согласились с тем, что численное превосходство российских войск составляет семь-десять раз по сравнению с украинскими силами. Тем не менее, даже при увеличении численности украинских вооруженных сил на передовой, это может быть недостаточно в случае нехватки соответствующего вооружения для противодействия противнику.

Авторы статьи отмечают, что Украина оказалась в критическом положении с февраля 2022 года после более чем двух лет конфликта. Для обеспечения безопасности ей необходимо увеличить численность военнослужащих, расширить арсенал вооружений и получить больше поддержки со стороны западных стран.

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#украина
#днр
#всу
#вооружения
#дроны
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Эксперт Леонков на основе опыта СВО назвал неэффективным западный подход к ПВО
14 апреля 2024, 10:55

Фото: istockphoto/e-crow

Опыт специальной военной операции наглядно продемонстрировал, что современная система противовоздушной обороны должна функционировать в едином информационном пространстве. Об этом заявил военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков.
В беседе с РИА Новости эксперт указал, что такая постановка работы позволит максимально эффективно и быстро выявлять средства воздушного нападения, перераспределять поражение целей между всеми комплексами ПВО и другими средствами, включая авиацию и системы радиоэлектронной борьбы.

Также современные системы ПВО должны уметь эффективно отражать комбинированные удары. Система ПВО, которую страны НАТО «обкатали» на Украине, оказалась неэффективной, считает Леонков. Она не сумела объединить комплексы ПВО с различными характеристиками и различной номенклатурой целей и не смогла противостоять российским гиперзвуковым ракетам и средствам нападения со сниженной радиолокационной заметностью, пояснил военный аналитик.

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#украина
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В ДНР рассказали, как ВСУ применяют дроны для охоты за мирным населением
14 апреля 2024, 10:31

Фото: istockphoto/valio84sl

Вооружённые силы Украины применяют ударные беспилотники для охоты за мирным населением Донецкой Народной Республики. Путь от Донецка до Горловки они превратили в настоящую «дорогу смерти».
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По словам помощника Пушилина, все обочины этой трассы уставлены остовами сожжённых украинскими дронами гражданских автомобилей. Эту практику охоты за мирными гражданами ДНР в республике называют эсэсовской, сказал Кимаковский.

В качестве примера он привёл недавний случай, по которому Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Представители коммунальных служб приехали на место обстрела, чтобы ликвидировать его последствия. Один из них был ранен в результате повторной атаки. Он лежал, истекая кровью, и никто не мог к нему подойти, чтобы оказать помощь, так как в небе над раненым целым роем кружились беспилотники и не давали возможности приблизиться.

Кимаковский подчеркнул, что вдоль дороги стоят обгорелые остовы именно гражданских машин, там нет никакой военной техники, из чего ясно, что ВСУ целенаправленно охотятся именно за мирными гражданами.

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#беспилотник
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Солдат ВСУ предрёк Украине поражение из-за нехватки боеприпасов
14 апреля 2024, 09:50

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

Украина неизбежно проиграет в конфликте, если своевременно не получит достаточного количества боеприпасов. Такое мнение высказал оператор БПЛА 45-й бригады ВСУ по имени Денис.
Его слова приводит газета The Washington Post. В публикации указано, что несмотря на активное применение украинской стороной беспилотников, решающее значение имеет артиллерия. И вот тут сказывается превосходство российских войск в боеприпасах. Украинские артиллеристы просто не могут обеспечить должную огневую поддержку своим войскам из-за дефицита боеприпасов. Доходит до того, что бойцы ВСУ вынуждены искать в лесах и болотах неразорвавшиеся снаряды с тем, чтобы потом повторно их использовать.

Большое значение имеют дешёвые дроны, активно применяемые в ходе боевых действий как украинской, так и российской стороной. Военные эксперты считают, что БПЛА изменили современные вооружённые конфликты, сравнивая влияние беспилотников с появлением танков на полях Первой мировой войны.

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#боеприпасы
#снаряд
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Кимаковский: Командиры ВСУ расправляются с желающими сдаться в плен солдатами
14 апреля 2024, 09:25

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Командование Вооружённых сил Украины расправляется с военными, которые собираются сдаться в плен российским войскам. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
По его словам, украинские командиры регулярно прослушивают гуманитарную радиочастоту 149.200 «Волга», на которой военнослужащие ВСУ выходят на связь с российскими бойцами. Таким образом они узнают, кто из их подчинённых планирует сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь, после чего жестоко расправляются с ними.

Ранее пленные десантники ВСУ рассказывали, что их судьбы абсолютно не интересуют командиров. Солдаты говорили, что офицеры совсем не выезжают на линию боевого соприкосновения, бросая рядовой состав на верную гибель. Бойцы украинского десантного подразделения признались, что плен для них оказался более благоприятным местом, чем пребывание в ВСУ.

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Боец, потерявший ногу в боях за Артемовск, вернулся в зону СВО
Потерявший ногу в боях за Артемовск русский сапер Ашкеназе вернулся на передовую
14 апреля 2024, 08:57

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Российский боец, потерявший ногу в боях за Артемовск, решил вернуться в зону проведения СВО, пишет издание РИА Новости.
Военный прежде был командиром одного из подразделений, входящего в инженерно-саперный батальон имени Карбышева. Во время боев за Артемовск боец получил ранение и позже был награжден медалью «За отвагу».

«Где-то, наверное, в километре от нас стоял противник на возвышенности. До обеда он через нас перекидывал сто двадцатые минометы ребятам туда в блиндаж, и после обеда занялся нами. Прилет, контузия, подрыв», — рассказал собеседник издания.

После окончания реабилитации и протезирования, российский военный вновь решил отправиться на службу. Он заявил, что его личная мотивация состоит в том, чтобы защитить страну от нацизма и прийти к победе.


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Балицкий: Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до 16 человек
14 апреля 2024, 08:54

Фото: istockphoto/Dmitri Zelenevski

Число погибших после удара ВСУ по жилому сектору в Токмаке увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В своём телеграм-канале глава региона написал, что спасатели извлекли из-под завалов ещё четыре тела погибших, среди которых один ребёнок. Ещё один человек скончался в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью. Из двадцати пострадавших в результате обстрела 12 остаются в состоянии, которое медики характеризуют как тяжёлое. Восемь человек выписаны из медицинского учреждения на амбулаторное лечение.

О массированном обстреле Токмака губернатор рассказал накануне, 13 апреля. На месте в настоящее время работают военные следователи СК РФ. Они опрашивают свидетелей и собирают материалы для экспертизы.

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