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В ходе спецоперации Вооруженные силы (ВС) Росси будут расширять фронт до осени 2024 года и активно наступать после президентских выборов в США, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире местного телеканала «Прямой».
По его оценкам, президент России Владимир Путин осознает, что мобилизация не поможет ВСУ. Таким образом, русская армия продолжит продвигаться по линии фронта и готовить мощные наступательные действия.
Луценко заявил, что линия боевого соприкосновения была растянута на харьковском направлении на новые 80 километров. По подсчетам бывшего генпрокурора, «дальше будут Ахтырка, Сумы и т.д.».
Ранее Юрий Луценко оценил укомплектованность Вооруженных сил Украины на разных участках фронта.
Он выразил уверенность, что президент Владимир Зеленский признает, что страна находится в тяжелом положении и требует пополнения армии.
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Луценко заявил, что линия боевого соприкосновения была растянута на харьковском направлении на новые 80 километров. По подсчетам бывшего генпрокурора, «дальше будут Ахтырка, Сумы и т.д.».
Ранее Юрий Луценко оценил укомплектованность Вооруженных сил Украины на разных участках фронта.
Он выразил уверенность, что президент Владимир Зеленский признает, что страна находится в тяжелом положении и требует пополнения армии.
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Александр Климов