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Украина начала отказываться от американских ракет из-за их недостаточной эффективности в зоне спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
«Российские военные смогли успешно заглушить системы GPS-наведения, которые США поставляют Украине», — отметил он.По словам аналитика, системы HIMARS больше не работают должным образом в зоне спецоперации. Также он добавил, что сейчас ВСУ пытаются использовать ракеты ATACMS, запасы которых ограничены.
Факт того, что российские военные сбивают значительное количество ATACMS с начала их поставок, говорит о том, что их эффективность будет быстро снижаться, заключил эксперт.
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Артем Кузьмин