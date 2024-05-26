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Стало известно, на что пошла Украина из-за России

Меркурис: Украина вынуждена полностью отказаться от некоторых американских ракет
26 мая 2024, 17:48
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Украина начала отказываться от американских ракет из-за их недостаточной эффективности в зоне спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
«Российские военные смогли успешно заглушить системы GPS-наведения, которые США поставляют Украине», — отметил он.
По словам аналитика, системы HIMARS больше не работают должным образом в зоне спецоперации. Также он добавил, что сейчас ВСУ пытаются использовать ракеты ATACMS, запасы которых ограничены.



Факт того, что российские военные сбивают значительное количество ATACMS с начала их поставок, говорит о том, что их эффективность будет быстро снижаться, заключил эксперт.

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Шольц выступил против разрешения Украине наносить удары западным оружием по РФ
26 мая 2024, 17:44

Фото: Официальный сайт Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против предоставления Украине возможности наносить удары западным оружием по территории РФ, об этом сообщает Tagesschau.
По словам немецкого политика, в настоящий момент нет оснований для расширения зоны применения предоставленного ВСУ оружия от западных союзников. К тому же, канцлер подчеркнул, что Германия передавала Украине оружие на чётких условиях.

«По крайней мере, это моя позиция», — заключил Шольц.

Канцлер также отметил, что политика Германии в отношении специальной военной операции на Украине заключается в том, чтобы не дать конфликту перерасти в третью мировую войну.

Ранее Шольц объяснил, почему не станет передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оружие
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В сети появились кадры уничтожения танка Abrams под Красногоровкой в ДНР
26 мая 2024, 16:29

Фото: iStock/dr_evil

ВС РФ подбили очередной танк Abrams под городом Красногоровка в ДНР, кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По информации СМИ, танк западного производства уничтожили бойцы группировки «Отважные». Операторам FPV-дронов удалось ударить по боевой машине как раз в тот момент, когда она выдвигалась на огневую позицию.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины начали укреплять переданные союзниками танки Abrams решетчатыми экранами, которые помогают защитить башню военной техники.Такие устройства называют «мангалами». Abrams, где совмещен ARAT с «Контактом», замечен впервые. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#танки
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Богомаз: Силы ПВО сбили два разведывательных дрона в небе над Брянской областью
26 мая 2024, 16:08

Фото: iStock/yucelyilmaz

Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Два разведывательных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор Брянской области.

По словам губернатора, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, разрушений также нет.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что натовские разведывательные дроны кружат над Краснодарский краем и Крымским полуостровом, чтобы передать ВСУ координаты для ударов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинскую армию обвинили в применении химоружия в Харьковской области
Полковник Алехин: ВСУ применили химоружие возле Липцев Харьковской области
26 мая 2024, 15:53

Фото: iStock/:happyphoton

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали химическое оружие в районе Липцы, Харьковская область, заявил отставной полковник Геннадий Алехин в интервью Ura.ru.
По его словам, вблизи Липец идут активные боевые действия, и российские солдаты были вынуждены отступить на заранее подготовленные позиции.

«Некоторые из наших военнослужащих вдыхали это вещество, что вызвало у них рвотные реакции», — добавил он.
Ранее, 13 мая, ВСУ применили боевые отравляющие вещества против жителей села Семеновка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

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#солдаты
#днр
#всу
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В Британии указали на превосходство РФ над странами Запада в производстве снарядов
Sky News: РФ производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее, чем Запад
26 мая 2024, 13:53

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Россия выпускает артиллерийские боеприпасы в три раза быстрее и примерно за четверть стоимости по сравнению с западными союзниками Украины, сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на исследование консалтинговой фирмы Bain & Company.
Результаты исследования подчеркивают значительную проблему для ВСУ, которые зависят от военных поставок западных стран.

Западные страны стремятся увеличить свое военное производство, но их возможности в производстве артиллерийских снарядов все еще уступают российским, несмотря на их совокупную экономическую мощь, говорится в статье.

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#вс рф
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МО: ВС РФ освободили село Берестовое в Харьковской области
26 мая 2024, 13:21

Фото: iStock/zim286

Российские силы освободили село Берестовое в Харьковской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации российского оборонного ведомства, населённый пункт освободили подразделения группировки войск «Запад».

25 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал об освобождении села Ивановка, которое также расположено в Харьковской области.

Вооружённые силы РФ начали активные наступательные действия в Харьковской области. Американское издание The Washington Post сообщало, что за пару недель наступления ВС РФ уже удалось освободить больше территорий, чем заняли ВСУ в период контрнаступления минувшим летом.

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#минобороны рф
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#вс рф
#сво
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Два дрона-камикадзе ВСУ ударили по селу Муром Белгородской области
Гладков: два дрона ВСУ атаковали село Муром в Шебекинском округе
26 мая 2024, 13:12

Фото: Фотобанк Московской области

Два дрона-камикадзе ВСУ ударили по селу Муром Белгородской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Чиновник отметил, что пострадавших нет, однако повреждены легковушка и объект инфраструктуры.
«Без света временно остается сельскохозяйственное предприятие», – написал глава региона.
Гладков уточнил, что восстановление начнется после согласования с Минобороны РФ.

«Оперативные службы работают на месте», – добавил он.
Село Муром расположено, приблизительно, в километре от границы с Украиной, а Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически каждодневно обстреливается.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима.

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#вячеслав гладков
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В Днепропетровской области заминировали одну из подстанций
Минэнерго Украины: взрывное устройство обнаружили на электроподстанции
26 мая 2024, 12:52

Фото: istockphoto/aerogondo

Взрывное устройство было найдено на одной из электрических подстанций в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале министерства энергетики Украины.
«Для обезвреживания взрывного устройства были вызваны правоохранительные органы и саперы», — говорится в заявлении.
Другие детали ведомство не раскрывает, включая точное местоположение подстанции.

Утром 26 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации Украины, тревога была введена около 10:25 по московскому времени.

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ВС РФ выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного
Рогов: ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного
26 мая 2024, 12:27

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские войска освобождают от украинских националистов населенные пункты Старомайорское и Урожайное шаг за шагом. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска перехватили инициативу и пошли вперед, шаг за шагом выдавливая противника из захваченных им в ходе контрнаступления летом прошлого года сел Старомайорское и Урожайное. Именно эти села режим Зеленского (президент Украины – прим. ред.) выдавал тогда, как одно из главных достижений своего наступления», – сказал Рогов.
Указанные пункты расположены на стыке Запорожской области и ДНР. Боевики ВСУ захватили села прошлогодним летом во время контрнаступления. Рогов добавил, что ВС РФ заняли «важные стратегические высоты», которые находятся к западу от Старомайорского и Урожайного.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года.

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