Выросло число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области

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Число погибших в результате обстрела украинскими войсками Белгородской области достигло трёх человек. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Снаряд ВСУ совершил прямое попадание во двор частного жилого дома в посёлке Дубовое, в результате чего погибла мирная жительница. В момент прилёта она находилась в теплице и скончалась от травм, несовместимых с жизнью, до прибытия бригады скорой помощи.
Также при обстреле ВСУ населённых пунктов Дубовое и Таврово получили ранения четыре человека. Они были госпитализированы в медучреждения.
До этого сообщалось, что дежурные средства ПВО в субботу вечером сбили 15 снарядов реактивной систему залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью.
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Также при обстреле ВСУ населённых пунктов Дубовое и Таврово получили ранения четыре человека. Они были госпитализированы в медучреждения.
До этого сообщалось, что дежурные средства ПВО в субботу вечером сбили 15 снарядов реактивной систему залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью.
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Анастасия Чинкова