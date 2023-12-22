На Украине уволили старосту села за защиту памятника советскому солдату

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Во Львовской области на западе Украины уволили старосту села Смыков Виталия Левицкого. Причиной стало то, что он не позволил снести памятник советскому солдату.
Сокальский горсовет принял решение снять старосту с должности. Сам Левицкий заявил, что ни о чём не жалеет и уверен, что поступил правильно и по совести. Несмотря на русофобскую политику «декоммунизации», проводимую Киевом, на Украине находятся люди, чтящие память о советских воинах. Например, недавно Синевирский сельский совет Хустского района Закарпатской области отказался демонтировать памятник советским солдатам.
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Александр Бойцов