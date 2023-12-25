На Украине ужаснулись тактике ВСУ

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Главный редактор портала «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов выразил мнение о необходимости полной переработки текущей тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что она приводит к серьезным потерям.
«Та тактика, которую мы используем сейчас, просто неприемлема! Это недостаток хорошей тактики и отсутствие стратегии», — подчеркнул он в эфире своего YouTube-канала.По его мнению, ВСУ неэффективно используют имеющееся вооружение. Он указал на отсутствие укреплений в обороне и недостаток системного использования дронов. Также отметил, что украинские войска нападают без достаточных резервов.
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