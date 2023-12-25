Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Бойца «Кракена» поразила тактика России на передовой

Бойца «Кракена» поразила тактика России на передовой

Боец «Кракена»: Россия подготовила линию обороны, которую невозможно прорвать
25 декабря 2023, 01:37
Фото: iStock/Nzpn

Фото: iStock/Nzpn

Российская армия разработала выдающуюся линию обороны, которая оказалась непробиваемой во время контратаки, отметил боец батальона «Кракен» в беседе с журналистом Романом Бебехом.
Он отметил, что контратака началась не по заранее разработанному плану, что привело к отсутствию согласованности действий между различными подразделениями и высоким потерям.

Летом этого года началась контратака ВСУ, но украинская сторона практически не добилась значимых результатов. В свете неудач Украины российская армия, по мнению военных экспертов, может начать собственное масштабное наступление. Это рассматривается как логическое развитие военных действий.


Согласно оценкам российской стороны, потери ВСУ в ходе контратаки составили почти 200 тысяч человек.

Читайте также:

«Страна.ua»: В Одессе прогремели взрывы

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

В США фразой о Новом годе и ВСУ «отрезвили» Киев
#сша
#армия
#человек
#развитие
#всу
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названо самое большое препятствие на пути Украины в Евросоюз
Nihon Keizai: коррупция является самым тревожным аспектом на пути Украины в ЕС
25 декабря 2023, 01:57

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Коррупция, по мнению японского издания Nihon Keizai, является, возможно, самой главной проблемой Украины на пути в Европейский союз (ЕС).
Издание отмечает, что даже Министерство обороны, вовлеченное в противостояние с российской армией, постоянно сталкивается с обвинениями в коррупции, особенно в области продовольствия и оборудования.

«Никто не будет мириться с исчезновением средств, выделенных для поддержки, в темноте», - говорится в материале.
Автор также предполагает, что энтузиазм вокруг переговоров о присоединении скоро может уступить место разочарованию из-за финансовых проблем и коррупции на Украине. По его мнению, это может привести к тому, чего хочет Россия.

Читайте также:

Французский политик Филиппо призвал к уничтожению Евросоюза

США намерены «помочь» реформированию системы здравоохранения Украины

NDP: Командиры ВСУ извлекают прибыль из гибели военнослужащих
#россия
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страна.ua»: В Одессе прогремели взрывы
25 декабря 2023, 00:44

Фото: iStock/RamonCast

В Одессе прогремели взрывы. Об этом украинское издание «Страна.ua» сообщает в своём Телеграм-канале.
Подробности произошедшего в настоящее время не приводятся.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

В Брянской области ВСУ обстреляли село, есть пострадавший

В Запорожской области разрушили несколько объектов инфраструктуры
#всу
#вс рф
#воздушная одесса
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МО Украины Умеров: демобилизации не будет до конца конфликта
24 декабря 2023, 18:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В данный момент на Украине анализируются решения, позволяющие военным отдохнуть или быть частично уволенными, но не демобилизованными.
Об этом рассказал министр обороны страны Рустем Умеров в интервью изданию «Общественное».

«Слово «демобилизация» мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, дающие возможность человеку, который уже 2 года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично освобожден», — говорит Рустем Умеров.
Умеров объяснил, что власти прорабатывают данные вопросы юридически, законодательно и технически. По словам министра, речь здесь идёт об огромном кластере решений, накопившихся за последние 2 года.

«А вообще наша цель — изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание» —сказал в заключении Умеров.
Ранее сообщалось, что власти Украины планируют ликвидировать понятие «ограниченно годный». Перечь положений обновлённого законопроекта о мобилизации в своём Telegram-канале представила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Отмечается, что все граждане будут делиться либо на годных, либо на негодных к прохождению службе. Для определения годности украинцы будут повторно проходить военно-лечебную комиссию.

Читайте также:

На Украине планируют ликвидировать понятие «ограниченно годный»

Сбежавший журналист Печий подписывал заявление, предполагающее возвращение

L’Express: без американского оружия Украине поможет только чудо
#сво
#украина
#политика
#новости
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посланник папы Римского сообщил о прогрессе в достижении мира на Украине
Посланник Ватикана Дзуппи: в урегулировании на Украине наблюдается продвижение
24 декабря 2023, 18:38

Фото: iStock/uzhursky

Посланник папы римского Франциска по урегулированию вооруженного конфликта на Украине Маттео Дзуппи сообщил, что наблюдает продвижение в рамках миссии. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По словам кардинала, он посещал Украину, РФ, КНР и США. Дзуппи подчеркнул, что и в Москве, и в Киеве признали роль Святого престола в стремлении урегулировать конфликт.

Он также высоко оценил роль Пекина в стремлении завершить украинское противостояние.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным

Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском

В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации
#сша
#конфликт
#человек
#мир
#всу
#запад
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Мэр Кулемзин: школа на западе Донецка получила повреждения из-за обстрела ВСУ
24 декабря 2023, 17:57

Фото: iStock/zabelin

Мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале написал, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ получило повреждение здание школы в Кировском районе.
Сообщается, что из-за обстрела было повреждено остекленение школы. Информация о пострадавших и иных повреждениях уточняется.

Как стало известно, с 14:30 по 15:05 украинская армия выпустила по Донецку и Горловке 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Напомним, что снаряды данного калибра стоят на вооружении Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации

Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском

В США фразой о Новом годе и ВСУ «отрезвили» Киев
#школы
#армия
#сво
#всу
#запад
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
L’Express: без американского оружия Украине поможет только чудо
24 декабря 2023, 16:50

Фото: istockphoto/ValleraTo

Во Франции назвали единственное условие, благодаря которому Украина может победить в конфликте, если Америка перестанет поддерживать Киев.
Своё мнение выразил обозреватель Фредерик Ансель в ролике журнала L’Express на YouTube.

«Если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ одержать верх над российскими войсками», —говорит Ансель.
По мнению обозревателя, если ситуация не изменится в скором времени, то в 2024 году тактическую победу в конфликте одержит РФ.
Ансель предполагает, что в 2024 году российскому президенту Владимиру Путину будет благоволить неспокойная обстановка в мире.

В рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Об этом сообщил генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко. По словам Марченко, абсолютно не понятно, как восполнить дефицит личного составка в ВСУ.

Читайте также:

В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации

Французский генерал Паломеро предупредил украинцев об ужасной зиме

Боррель призывает мобилизовать все возможности для недопущения победы РФ
#всу
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США фразой о Новом годе и ВСУ «отрезвили» Киев
Риттер: большинство находящихся на фронте солдат ВСУ не доживут до Нового года
24 декабря 2023, 15:57

Фото: iStock/Nzpn

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер написал в социальной сети X, что большинство солдат ВСУ вряд ли доживут до Нового года.
Такой фразой Риттер отреагировал на высказывание советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который попросил передать теплые пожелания сотням тысяч украинцев, которые встретят Новый год на линии боевого соприкосновения.

Напомним, что ранее генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко сообщил, что не понимает, как в рамках плана властей мобилизовать еще пятьсот тысяч человек в войска, ведь добровольцы «закончились».

Ситуация в рядах украинских войск с каждым днем становится все хуже. В Верховной Раде не раз признавали провал украинцев не только по ходу боевых действий, но и по мобилизации.

Читайте также:

В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации

Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском

Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным
#новый год
#человек
#добровольцы
#всу
#запад
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский боец попросил Путина наградить командира
24 декабря 2023, 15:16

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин пообщался с военнослужащими — Героями России.
К президенту обратился солдат с просьбой наградить его командира. Видео опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Мужчина настоящий. Он: «Мне дали, спасибо, а чем командир хуже? Так же, как и я, воевал!». О товарищах боевых не забывает», — рассказал Владимир Путин.
Выяснилось, что военный не знал, что весь экипаж представили к наградам.

«Какой товарищ у вас по оружию надежный. Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Не знаю даже, только для России, наверное, характерно», — рассказал Владимир Путин.
Также президент отметил, что боец не стал просить денег и путёвки, а попросил танк и награду для своего командира.

«Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», — сказал Владимир Путин.
Награждение прошло 19 декабря после заседания расширенной коллегии Минобороны.

Читайте также:

«Слов на ветер не бросает»: В США осознали, что Путин намерен освободить Одессу

Путин обсудил с Совбезом биологическую безопасность в СНГ

Инициативная группа: мы видим в Путине будущее нашей страны
#президент
#владимир путин
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации
DW: в ВСУ не понимают, как мобилизовать еще 500 тысяч человек, добровольцев нет
24 декабря 2023, 15:14

Фото: iStock/Olena_Z

В рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Об этом сообщил генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко.
По словам Марченко, абсолютно не понятно, как восполнить дефицит личного составка в ВСУ.

Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская сообщила, что войска Украины стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку. В состав украинской армии берут всех и каждого, независимо от возраста и имеющихся проблем со здоровьем, что безусловно негативно сказывается на успехах ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

СНБО призвал всех украинцев участвовать в конфликте с Россией

В ВСУ набирают количеством, а не качеством, заявила депутат Рады

Подоляк признал, что дальнейшая мобилизация на Украине будет сложной
#дефицит
#операции
#депутат
#мобилизация
#сво
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф