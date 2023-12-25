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Российская армия разработала выдающуюся линию обороны, которая оказалась непробиваемой во время контратаки, отметил боец батальона «Кракен» в беседе с журналистом Романом Бебехом.
Он отметил, что контратака началась не по заранее разработанному плану, что привело к отсутствию согласованности действий между различными подразделениями и высоким потерям.
Летом этого года началась контратака ВСУ, но украинская сторона практически не добилась значимых результатов. В свете неудач Украины российская армия, по мнению военных экспертов, может начать собственное масштабное наступление. Это рассматривается как логическое развитие военных действий.
Согласно оценкам российской стороны, потери ВСУ в ходе контратаки составили почти 200 тысяч человек.
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Летом этого года началась контратака ВСУ, но украинская сторона практически не добилась значимых результатов. В свете неудач Украины российская армия, по мнению военных экспертов, может начать собственное масштабное наступление. Это рассматривается как логическое развитие военных действий.
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Артем Кузьмин