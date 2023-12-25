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Коррупция, по мнению японского издания Nihon Keizai, является, возможно, самой главной проблемой Украины на пути в Европейский союз (ЕС).
Издание отмечает, что даже Министерство обороны, вовлеченное в противостояние с российской армией, постоянно сталкивается с обвинениями в коррупции, особенно в области продовольствия и оборудования.
Автор также предполагает, что энтузиазм вокруг переговоров о присоединении скоро может уступить место разочарованию из-за финансовых проблем и коррупции на Украине. По его мнению, это может привести к тому, чего хочет Россия.
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«Никто не будет мириться с исчезновением средств, выделенных для поддержки, в темноте», - говорится в материале.
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Артем Кузьмин