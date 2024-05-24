На Украине военнообязанный умер в военкомате

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Закарпатский областной военкомат на Украине сообщил о проведении расследования по факту смерти военнообязанного, который ранее был признан годным к службе.
На странице военкомата в социальной сети Facebook* говорится, что 23 мая у военнообязанного в одном из ТЦК резко ухудшилось самочувствие. При этом ранее его признали годным к службе. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи, которая по приезде констатировала его смерть.
По данному факту назначена служебная проверка. В военкомате отметили, что это не единственный случай летального исхода среди мобилизованных.
Ранее, 29 февраля, Офис генпрокурора Украины сообщал о смерти 49-летнего гражданина, страдавшего эпилепсией, после многодневного нахождения в военкомате в городе Бучач на западе страны.
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По данному факту назначена служебная проверка. В военкомате отметили, что это не единственный случай летального исхода среди мобилизованных.
Ранее, 29 февраля, Офис генпрокурора Украины сообщал о смерти 49-летнего гражданина, страдавшего эпилепсией, после многодневного нахождения в военкомате в городе Бучач на западе страны.
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Генпрокуратура Украины начала проверку по факту избиения мужчин в военкомате
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России
Артем Кузьмин