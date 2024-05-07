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Очередной мобилизованный умер в военкомате на Украине

«На часi»: военнообязанный умер в военкомате на Украине
07 мая 2024, 03:43
Фото: istock / Prostock-Studio

Фото: istock / Prostock-Studio

Военнообязанный скончался после прохождения военно-врачебной комиссии в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом информирует местное агентство «Ко времени».
По данным издания, 44-летний мужчина проходил медкомиссию и готовился к отправке в учебный центр, но, когда туда явилась его мать, сотрудники военкомата сообщили ей о смерти сына якобы от эпилептического приступа.

Родственники предполагают, что украинца в военкомате могли избить.



Это уже не первый случай смерти военнообязанных, призванных в ВСУ и признанных годными к военной службе. В апреле мобилизованный украинец умер от эпилептического приступа по дороге в учебную часть.

Ранее украинская журналистика заявила, что СБУ постучит в дверь каждому, а всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«СБУ постучит в дверь каждому»: всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК

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На теле убитого в ЛНР наемника нашли шевроны с флагом Франции
07 мая 2024, 01:05

Фото: istock / e-crow

На теле наемника, убитого российскими войсками под Белогоровкой в Луганской Народной Республике обнаружены шевроны с флагом Франции. Об этом стало известно РИА Новости.
В распоряжении издания оказалась видеозапись с захваченного опорного пункта, где на одном из военнослужащих заметили несколько шевронов, один в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве шеврон с флагом Франции в стиле милитари.

По данным источника информагентства в силовых структурах, кадры сняты штурмовиком одного из подразделений Вооруженных сил РФ под Белогоровкой, за которую сейчас идут бои.

Ранее сообщалось, что французский иностранный легион понес первые потери на Украине у Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом.

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#франция
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В Белгородской области уточнили число погибших при атаке дронов
Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли семь человек
06 мая 2024, 23:46

Фото: istock / gorodenkoff

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил число граждан, погибших при атаке БПЛА в Борисовском районе. В своем Телеграм-канале он сообщил, что жертвами удара по гражданским машинам стали семь человек.
«Уточненная информация по трагедии в Борисовском районе. В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей», — написал глава региона.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что ранения получили 42 человека, в том числе трое детей.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Россия перестала использовать Крымский мост для снабжения ВС РФ
The Independent: Крымский мост больше не используется для снабжения ВС РФ
06 мая 2024, 22:57

Фото: iStock/Dance60

Россия перестала использовать Крымский мост для перевозки военных грузов и снабжения войск в зоне проведения специальной военной операции. Такие данные приводит The Independent.
Издание утверждает, что Россия теперь использует для перевозки военных грузов сухопутные маршруты, которые проходят через подконтрольные ВС РФ территории. Изменения произошли из-за частых атак на Крымский мост.
«Анализ спутниковых изображений показывает, что Крымский мост почти не имеет движения (военных грузов – ред.) и поэтому больше не может представлять собой важную военную цель для ВСУ», – говорится в статье.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат удар возмездия.

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ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая с 6:00
RT: ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая с 6:00
06 мая 2024, 22:24

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украина готовится нанести по территории России массированный удар. Он ожидается 7 мая с 06:00. Об этом пишет RT со ссылкой на собственный источник.
По данным источника RT, ВСУ могут выпустить по территории России порядка 50 беспилотных летательных аппаратов, а также несколько десятков дальнобойных ракет.

Предварительно известно, что украинская сторона сначала выпустит беспилотники, чтобы израсходовать ресурсы противовоздушной обороны. Далее в ход пустят ракеты по заданным целям.

«Это первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины», — пишет RT.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что в сторону Крымского моста направляются три украинские крылатые ракеты. Официально данную информацию не подтверждали.

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Три украинские крылатые ракеты движутся в сторону Крымского моста
«Военная хроника»: В сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатых ракеты
06 мая 2024, 21:51

Фото: iStock/bpawesome

По данным Telegram-канала «Военная хроника», в сторону Крымского моста направляются три украинские крылатые ракеты.
«Сообщают, что в сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатых ракеты. Их тип и дальнейшее направление пока не уточняются», — говорится в сообщении.

При этом официально информацию о ракетах, летящих в сторону Крымского моста не подтверждали.

При этом Telegram-канал «Два майора» пишет, что в Севастополе приостановлена работа морского пассажирского транспорта. Также сообщается об активности бэзэкипажных катеров в Чёрном море. Движение по Крымскому мосту перекрыто.

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#ракеты
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«СБУ постучит в дверь каждому»: всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК
На Украине заявили, что СБУ постучит в дверь каждому
06 мая 2024, 21:26

Фото: iStock/Oleksander Bontei

СБУ постучит в дверь каждому, а всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК. Так считает местная журналистка Наталья Мосейчук. Её слова передает украинское издание «Страна».
«Недолго песенка будет играть, потому что СБУ постучит в двери каждому. Игрушечный, букетно-шоколадный период в Украине заканчивается. Лучше не говорите глупости и не говорите того, что вредит государству», — заявила Мосейчук.

При этом она добавила, что большинство украинцев призывного возраста пройдёт ТЦК и ВВК.

Ранее политолог и доброволец 41-й механизированной бригады ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что ВСУ не хватает людей, а те военные, которых набирают в ТЦК, не готовы воевать.

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Над Курской областью в понедельник сбили шесть украинских дронов
Старовойт: средства РЭБ сбили шесть дронов ВСУ над Курской областью
06 мая 2024, 21:22

Фото: iStock/Olena Bartienieva

За минувшие сутки средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили шесть украинских беспилотников над Курской областью. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что пять беспилотников ВСУ были сбиты над населёнными пунктами, а ещё один в районе пункта пропуска «Суджа».

Отмечается, что около посёлка Теткино, в окрестностях Гордеевки и в Судже дроны сбросили взрывные устройства. Это не привело к негативным последствиям. Однако были повреждены два автомобиля.

Ранее сообщалось, что утром 6 мая украинские беспилотники атаковали автомобиль и два пассажирских автобуса в Белгородской области. В результате погибли семь человек, ещё 42 пострадали.

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#курская область
#всу
#вс рф
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Стало известно, как освобождение Котляровки повлияло на ход СВО
Марочко: освобождение Котляровки отбросило ВСУ более чем на один км
06 мая 2024, 20:53

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России освобождением села Котляровка отодвинула линию фронта на один километр, отбросив ВСУ на данное расстояние. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко отметил, что освобождение Котляровки от ВСУ стало вполне закономерным фактом после того, как российские военные заняли выгодные позиции на востоке и северо-востоке этого села. Именно поэтому ВС РФ смогли зайти в Котляровку.

«Украинские позиции у нас были как на ладони, и противник нес довольно-таки ощутимые, регулярные потери в данном населенном пункте. Сейчас враг отошел к трассе Н-26, пытается там закрепиться на ранее оборудованных позициях. Украинские войска отброшены более чем на километр от Котляровки», — цитирует ТАСС Марочко.

напомним, 4 мая подразделения 47-й танковой дивизии Вооружённых сил РФ заняли населённый пункт Котляровка на Купянском направлении. Части ВСУ отступили, и село перешло под контроль российских войск.

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#вс рф
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На Украину прибыли ракеты для систем ПВО Patriot
Efe: МО Испании заявило о прибытии на Украину ракет для систем ПВО Patriot
06 мая 2024, 19:49

Фото: iStock/Andrey Atanov

Украина получила от союзников ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает испанское агентство Efe, ссылаясь на министра обороны Испании Маргариту Роблес.
Отмечается, что ракеты были переданы совместно всеми странами-союзниками Украины.

Ранее газета Pais сообщала, что Испания согласилась поставить Киеву ракет для Patriot под давлением со стороны НАТО и Евросоюза. При этом до этого анонса ни глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, ни сама Роблес не сообщали о намерениях Мадрида поставить Киеву системы ПВО Patriot.

Газета The New York Times в первых числах мая писала, что комплексы Patriot прибудут на Украину не ранее конца мая. Такой срок был обозначен, поскольку киевские союзники якобы не могли поставить вооружение в короткие сроки.

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Названы сроки поставки комплексов Patriot на Украину
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