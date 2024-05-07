Очередной мобилизованный умер в военкомате на Украине

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Военнообязанный скончался после прохождения военно-врачебной комиссии в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом информирует местное агентство «Ко времени».
По данным издания, 44-летний мужчина проходил медкомиссию и готовился к отправке в учебный центр, но, когда туда явилась его мать, сотрудники военкомата сообщили ей о смерти сына якобы от эпилептического приступа.
Родственники предполагают, что украинца в военкомате могли избить.
Это уже не первый случай смерти военнообязанных, призванных в ВСУ и признанных годными к военной службе. В апреле мобилизованный украинец умер от эпилептического приступа по дороге в учебную часть.
Ранее украинская журналистика заявила, что СБУ постучит в дверь каждому, а всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«СБУ постучит в дверь каждому»: всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК
Родственники предполагают, что украинца в военкомате могли избить.
Это уже не первый случай смерти военнообязанных, призванных в ВСУ и признанных годными к военной службе. В апреле мобилизованный украинец умер от эпилептического приступа по дороге в учебную часть.
Ранее украинская журналистика заявила, что СБУ постучит в дверь каждому, а всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак