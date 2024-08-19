На Украине возбудили десятки тысяч дел за самовольное оставление воинской части

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Депутат Верховной Рады Руслан Горбенко заявил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении военных около 80 тысяч уголовных дел за самовольное оставление части. Об этом информирует «Новости.Live».
Уточняется, что речь также идет о тех, кто отказывался принимать участие в боевых действиях. Горбенко подчеркнул, что в ситуации, когда солдат самовольно покидает воинскую часть, работник военкомата имеет законное право его задержать. По его словам, на сегодняшний день численность ВСУ достигает одного миллиона человек.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении солдаты украинской армии самовольно оставили позиции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.
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Ранее сообщалось, что на Купянском направлении солдаты украинской армии самовольно оставили позиции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.
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Екатерина Коршунова