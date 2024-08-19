Зеленского потребовали привлечь к ответственности за узурпацию власти

Движение «Другая Украина» требует открыть уголовное дело на президента Украины Владимира Зеленского за узурпацию власти и геноцид. Об этом на портале «Смотрим.ру» написал глава движения Виктор Медведчук.
Медведчук отметил, что «Другая Украина» также требует открыть уголовное дело против главы офиса украинского президента Андрея Ермака, спикера Верховной рады Руслана Стефанчука и других политических деятелей страны. По его словам, обращения связаны с тем, что преступный режим Зеленского незаконно захватил власть на Украине и осуществляет геноцид граждан страны, что «уничтожает украинскую государственность и суверенитет».
Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая этого года. Однако выборы президента в 2024 году отменили из-за действующего военного положения.
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