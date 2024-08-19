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Зеленского потребовали привлечь к ответственности за узурпацию власти

Медведчук потребовал привлечь к ответственности Зеленского и главу офиса Ермака
19 августа 2024, 15:08

Движение «Другая Украина» требует открыть уголовное дело на президента Украины Владимира Зеленского за узурпацию власти и геноцид. Об этом на портале «Смотрим.ру» написал глава движения Виктор Медведчук.


Медведчук отметил, что «Другая Украина» также требует открыть уголовное дело против главы офиса украинского президента Андрея Ермака, спикера Верховной рады Руслана Стефанчука и других политических деятелей страны. По его словам, обращения связаны с тем, что преступный режим Зеленского незаконно захватил власть на Украине и осуществляет геноцид граждан страны, что «уничтожает украинскую государственность и суверенитет».

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая этого года. Однако выборы президента в 2024 году отменили из-за действующего военного положения.

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В Берлине сделали заявление о «Северных потоках»
МИД ФРГ: Берлин обменивается с Россией данными о подрыве газопровода СП
19 августа 2024, 14:42

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Германия обменивается с российской стороной данными о подрывах нитей газопровода «Северный поток», но не информирует ее о промежуточных результатах следствия. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Себастиан Фишер в рамках пресс-конференции.
«Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств — прим. ред.). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной», — сказал он.

Ранее в МИД РФ сообщали, что российская сторона официально предъявила претензии Германии по расследованию теракта на нитках «Северного потока» и добивается диалога о выполнении ФРГ своих обязательств по борьбе с терроризмом.

Подрывы на «Северном потоке» произошли в сентябре 2022 года.

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Лавров призвал Германию ответить на все вопросы о подрывах «Северных потоков»
Лавров: Германия должна ответить на вопросы РФ о взрывах на «Северных потоках»
19 августа 2024, 14:39

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия должна ответить на все вопросы российской стороны по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает ТАСС.
По словам Лаврова, Берлин должен прекратить «категорически отказываться предъявлять те факты, которые он не мог не обнаружить». Глава МИД России подчеркнул, что произошедшее наводит на мысль об инсценированном подрыве, поскольку информация об этом исходит не от официальных каналов, а появляется в СМИ.

Для Германии позорно молча мириться с тем, как ее лишили долгосрочной основы экономического и энергетического благополучия, заключил Лавров.

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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WSJ: Rheinmetall подешевел на 4,5 % из-за данных о прекращении помощи Украине
19 августа 2024, 14:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В понедельник акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall снизились в цене на 4,5%, на фоне сообщений о возможном прекращении военной помощи Украине со стороны Берлина. Об этом информирует издание The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно информации газеты, цена одной акции компании достигла €536. С начала текущего года акции немецкого концерна увеличились в стоимости на 89%. Rheinmetall получила большую часть заказов от правительства Германии на производство военной техники и боеприпасов для Киева.

Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Германия вынуждена ограничить свою помощь Украине из-за отсутствия дополнительных финансовых ресурсов в рамках текущего бюджетного планирования. Это связано с мерами строгой экономии, предпринимаемыми Ведомством федерального канцлера и министерством финансов.

В свою очередь в кабмине ФРГ со ссылкой на ответ Минфина Германии заявили корреспонденту ТАСС, что двусторонняя помощь Украине со стороны ФРГ в будущем будет частично перенесена на международные программы. Вместе с тем отмечается, что министерство финансов готово обсудить возможность выделения дополнительных средств в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что правительство Германии передало Украине еще один дополнительный зенитно-ракетный комплекса IRIS-T SLS и 14 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов.

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Киев получил от Берлина еще один ЗРК и артиллерийские боеприпасы
Германия поставила Украине еще один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS
19 августа 2024, 14:10

Фото: сайт Бундестага

Правительство Германии передало Украине еще один дополнительный зенитно-ракетный комплекса IRIS-T SLS и 14 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов, сообщает кабмин ФРГ. Ранее Берлин уже поставлял Киеву те же комплексы IRIS-T SLS и SLM, а также другую технику и боеприпасы.
Всего до конца года ФРГ намерены поставить Украине еще четыре зенитных комплекса и 10 ЗСУ Gepard. Кроме того Германия планирует экспроприировать активов России для помощи Зеленскому.

Ранее сообщалось о сокращение военной помощи Украине со стороны Германии. Бюджет на военные расходы для ВСУ со стороны Германии на 2025 год снизили с восьми до четырех миллиардов евро.

Он подчеркнул, что в бюджетном плане Германии на предстоящий год размер поддержки Киева был сокращён с восьми миллиардов евро до четырёх, то есть – сразу вдвое. Причиной тому стало поведение Владимира Зеленского, сообщил на своём YouTube-канале экс-советник Кучмы Олег Соскин.

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Помощник президента Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной
Ушаков не уверен во влиянии выборов в США на возможность переговоров с Киевом
19 августа 2024, 14:09

Фото: istockphoto/Diy13

Помощник президента Юрий Ушаков не уверен во влиянии выборов в Америке на возможность переговоров с Украиной. Об этом информирует РИА Новости.
«Не уверен, насколько выборы президента США влияют или нет. Но ситуация на поле, в частности, ситуация в Курской области, конечно, влияет», — заявил он.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск. По его словам, он изучил некоторые материалы, в которых приводятся задачи украинских военных в Курской области. В этих документах описывается заход в Курск, захват как можно большего числа территорий и Курская атомная электростанция.

Ирина Кириченко из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области рассказала, что в село заходили иностранные наёмники из Франции и Польши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Еще четверым участникам теракта в «Крокусе» продлили арест
Суд продлил до 22 ноября арест еще четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
19 августа 2024, 13:18

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Еще четверым предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» продлили арест до 22 ноября, сообщает РИА Новости 19 августа.
Ранее, 16 августа, Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей Файзова* и еще трех участников дела о теракта в «Крокусе». Они также останутся в СИЗО до 22 ноября. Во время заседания по мере пресечения Адвокат участника теракта Файзова* просил отпустить его из-за состояния здоровья, поскольку тот, по мнению защиты, нуждается в медицинской помощи.

Сообщалось, что сумма долгов фигурантов дела выросла до 15 390 рублей, что связано с административными правонарушениями, совершенными ими. Мирзоев*, например, получил штрафы за нарушения правил дорожного движения, а Исломов* был вовлечен в продажу автомобиля террористам.

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*Внесены в список террористов и экстремистов
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Путин и Алиев начали переговоры в Азербайджане
19 августа 2024, 13:03

Фото: Сайт Кремля

В Азербайджане начались переговоры президента России Владимира Путина с его коллегой Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Кремля.
Лидеры стран обсуждают различные направления для совместной деятельности. Среди них промышленная кооперация, энергетика, транспорт, легкая промышленность, логистика.

Глава российского государства подчеркнул, что нынешний товарооборот пока не соответствует возможностям двух государств.

Алиев подметил, что страны совместно работают в гуманитарной сфере и многих других. Он уверен, что визит Путина принесет пользу для отношений Азербайджана и России.

Ранее сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди посетит в ближайшее время две страны. В одну из них Моди приедет впервые спустя 40 лет.

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#владимир путин
#новости
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Путин: Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении
19 августа 2024, 13:03

Фото: сайт Кремля

Российская Федерация сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении. Но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем за последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях», — сказал он.

По его словам, Российская Федерация участвует только в той части, в которой это востребовано сторонами.

Президент России прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев проводят переговоры. Ранее глава государства заявил, что у России и Азербайджана есть множество областей для сотрудничества, таких как промышленная кооперация, транспорт и логистика, а также лёгкая промышленность.

До этого стало известно, что президент Путин обсудит с президентом Алиевым вопросы азербайджано-армянского примирения. Руководители также обменяются мнениями по главным вопросам региональной и международной политики. Помимо этого, по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин проводит неформальную встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и его женой. При встрече главы государств крепко обнялись, тепло поприветствовали друг друга.

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#переговоры
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В РФ назвали цель ударов боевиков ВСУ по мостам в Курской области
Депутат ГД Красов связал разрушение мостов под Курском с истощением боевиков ВСУ
19 августа 2024, 12:47

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Боевики ВСУ бьют по мостам под Курском, чтобы помешать бойцам ВС РФ уничтожить противника, сообщил в беседе с «Лентой.ру» депутат ГД Андрей Красов.
«У наших военных есть задача уничтожить вторгшуюся на территорию страны группировку. Выведением из строя мостов Украина как раз пытается помешать этим действиям», — сказал парламентарий.

Он добавил, что действия со стороны ВСУ на текущий момент являются актом военной агрессии.

Ранее была информация, что ВСУ нанесли удар по третьему мосту через реку Сейм, что в Курской области. Три пролета разбиты.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Бои там продолжаются.

До этого сообщалось, скольких украинских диверсантов взяли морпехи ЧФ в Курской области.

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