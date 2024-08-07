Зеленский утвердил продление мобилизации и военного положения на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в стране на следующие 90 дней. Об этом говорится на сайте Верховной рады.
Уточняется, что мобилизация и военное положение на Украине будут действовать до 9 ноября текущего года. Проекты законов украинский лидер вносил в Раду в прошлом месяце.
Последний раз действие данных законов продлевалось 9 мая этого года.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.
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Последний раз действие данных законов продлевалось 9 мая этого года.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.
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Екатерина Коршунова