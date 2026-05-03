На Украине задержали боевиков «Волков Да Винчи», избивших парня за отказ продать алкоголь
Украинская полиция после огласки в СМИ задержала военных из подразделения ВСУ «Волки Да Винчи», которые избили и похитили молодого человека за отказ продать им алкоголь. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошёл 1 мая около 23:40 (мск) в городе Шахтерское Днепропетровской области. Трое военных в возрасте 38, 25 и 24 лет приехали на машине в магазин, где находились охранница и её знакомый. Начался спор, переросший в драку с 20-летним парнем. «Волки Да Винчи» избили потерпевшего, затащили его в бессознательном состоянии в автомобиль и уехали. Также боевики произвели несколько выстрелов из автомата в сторону здания, повредив фасад и вызвав возгорание.
Пострадавшего нашли полицейские — на тот момент он все еще не пришел в себя. Молодого человека госпитализировали. Украинские СМИ возмущались, что правоохранительные органы не торопятся привлекать виновников инцидента к ответственности. Случай получил широкую огласку, после чего военных задержали. Выяснилось, что они скрывались в соседнем населённом пункте.
