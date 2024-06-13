На Украине задержали за взятку военкома, участвовавшего в жесткой мобилизации

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На Украине задержали за получение взятки сотрудника одесского Территориального центра комплектования, причастного к скандалам из-за жесткой мобилизации. Об этом сообщает в Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Согласно информации источника, за 4 тысячи долларов военком обещал не вручать повестку. Также он выдавал пустой бланк повестки с печатью для самостоятельного заполнения и проставления нужной даты для явки в военкомат.
В правоохранительных органах пояснили, что эта повестка должна была исключить возможность вручения реальной, а также отсрочить призыв на службу. Виновного задержали после получения взятки. Ему грозит до десяти лет тюремного заключения.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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В правоохранительных органах пояснили, что эта повестка должна была исключить возможность вручения реальной, а также отсрочить призыв на службу. Виновного задержали после получения взятки. Ему грозит до десяти лет тюремного заключения.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Екатерина Коршунова