Раненый боец СВО 45 дней пил воду из лужи в ожидании эвакуации

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Участник боевых действий полтора месяца жил в оставленной ВСУ позиции. Об этом сообщила изданию Tverigrad основатель тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина.
По информации источника, группа российских солдат попала под обстрел со стороны украинских боевиков. Выжить удалось лишь одному военному, который получил ранение ног.
Боец смог доползти до оставленного противником блиндажа и ждал там до тех пор, пока этот участок не перейдет под контроль ВС РФ. Левитина рассказала, что 45 суток российский солдат выживал самостоятельно.
Он питался сухой лапшой из своих запасов и пил воду из лужи. К моменту эвакуации военнослужащий был сильно истощен.
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Боец смог доползти до оставленного противником блиндажа и ждал там до тех пор, пока этот участок не перейдет под контроль ВС РФ. Левитина рассказала, что 45 суток российский солдат выживал самостоятельно.
Он питался сухой лапшой из своих запасов и пил воду из лужи. К моменту эвакуации военнослужащий был сильно истощен.
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Екатерина Коршунова