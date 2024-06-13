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Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска попали в ловушку в Харьковской области и теперь теряют резервы и вооружения. Об этом Риттер сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Бывший разведчик напомнил, что подобное уже происходило в Артемовске и в Авдеевке. По его мнению, наиболее боеспособные группировки украинской армии принимали бой в этих городах и терпели серьезное поражение.
Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию на краматорском направлении.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию на краматорском направлении
Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию на краматорском направлении.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова