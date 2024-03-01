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Украина находится в безвыходном положении из-за дисбаланса ресурсов в пользу России, что позволяет ей захватывать новые территории, заявил в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей» бывший начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Владислав Селезнев, сообщает РИА Новости.
По словам Селезнева, он имеет в виду всю территорию Херсонской области и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Эксперт отметил, что российские военные не оставили ВСУ иного выбора, кроме стратегической обороны. Однако, согласно его мнению, ее обороноспособность полностью зависит от соотношения ресурсов.
Ранее Global Times сообщило, что Украина склонится к политическому урегулированию из-за отчаяния.
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«Cейчас мы находимся в состоянии грусти и отчаяния, потому что слышим очень много обнадеживающих заявлений от наших западных партнеров, но не видим достаточных поставок оружия, военной техники, боеприпасов», – подчеркнул Селезнев.
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Александр Климов