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Украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден пойти на переговоры из-за тяжёлой ситуации на полях СВО, с таким заявлением выступил основатель и редактор независимого новостного издания Geopolitical Economy Report эксперт Бен Нортон в интервью для Global Times.
«У ВСУ просто заканчиваются необходимые ресурсы. В какой-то момент Украине придется прийти к политическому соглашению», — прокомментировал ситуация Нортон.
Эксперт напомнил, что Вооружённые силы Украины испытывают серьёзную нехватку боеприпасов и живой силы.
В то же время, многие граждане Украины выступают именно за мирные переговоры, подытожил Нортон.
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