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Необходимо собрать собрать запасы вооружения у всех союзнических Киеву стран и передать их в помощь ВСУ, с таким заявлением выступил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.
По словам эстонского министра обороны, необходимо «забрать все, что можно, из запасов у всех». В особенно Певкур считает важным передать Вооружённым силам Украины имеющиеся у стран-союзников боеприпасы.
Напомним, после прекращения помощи Киеву главного союзника — Соединённых Штатов — у ВСУ начался настоящий, критичный голод в вооружении и боеприпасах.
Что интересно — главным донором для Украины с начала 2024 года стала Япония. По словам министра финансов Украины Игоря Уманского, с января 2024 года Токио передал Киеву 2,2 миллиарда долларов.
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Евгения Парфентьева