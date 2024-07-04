На Украине заявили о готовности к решающим сражениям

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к решающему военному событию. Об этом заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву.
По его словам, украинскую армию ждет скорейшая эскалация конфликта. Он выразил надежду, что если ВСУ не смогут переломить ситуацию на фронте в августе-сентябре этого года, то конфликт на Украине закончится на условиях Москвы уже в этом году.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение огня со стороны России невозможно без начала обсуждений мирный переговоров со стороны Киева. Российская армия не может давать «передышек» ВСУ для перегруппировки и мобилизации, пояснил он.
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