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Падение микрорайона «Канал» Часова Яра в ДНР пожалуй стало крупнейшим поражением ВСУ за весь период конфликта. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Вероятно, это не только самая важная новость за последние 36 часов, но и самая ужасная новость для украинцев», — заявил Меркурис.
Уверенная атака российских войск в этом направлении создает предпосылки для полного освобождения ЛНР и ДНР, пояснил эксперт.
Накануне Минобороны РФ опубликовало сводки, согласно которым совокупные потери ВСУ только за последние сутки составили до 1740 человек. В общей сложности был также подбит вертолет, высокоточным ударом уничтожены две системы ПВО, 12 танков и свыше сотни других бронемашин и боевых автомобилей противника.
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Олег Дикий