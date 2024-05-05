На Украине заявили о невозможности быстрого восстановления энергообъектов

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что во время последних ударов на энергосистему страны было разрушено больше объектов, чем удалось восстановить после предыдущих атак, передает РИА Новости.
«Мы это сделали, и они это уничтожили... К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили», – отметил чиновник.
По словам министра, некоторые «прилеты» полностью разрушили энергетические объекты, что ставит под сомнение возможность их восстановления.
27 апреля стало известно о разрушениях инфраструктуры в Днепропетровской области Украины.
Ранее глава Днепропетровской ОВА заявил, что в регионе повреждены энергетические объекты. Лысак сообщил, что возникло большое количество пожаров. По его информации, с утра 27 апреля в районе Криворожского района также приостановлена подача воды.
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