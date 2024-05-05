Раскрыта самая сложная для перехвата российскими зенитчиками цель

Оператор расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с позывным Стаф заявил, что западное оружие, отправленное Киеву, не помогло Вооруженным силам Украины (ВСУ), передает слова бойца РИА Новости.
«Когда появились американские планирующие авиабомбы JDAM, долго не могли понять, что это такое. Размер маленький, горизонтальная скорость минимальная. Но привыкли», – высказался Стаф.
Российский боец назвал крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP самыми сложными для перехвата целями. Это оружие было поставлено Киеву в 2023 году. Как отметил Стаф, эти ракеты могут летать низко и прятаться за изгибами местности.
«Но научились справляться и с ними. По баллистике конкретно мой расчет не работал, но, думаю, и ATACMS научимся сбивать», – заключил он.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что американская ракета ATACMS может быть сбита российской армией. Он добавил, что крылатые ракеты Storm Shadow сбивать сложнее, «но и они сбиваются».
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Александр Климов