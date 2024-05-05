Радио1
Главная / Новости / Политика/ Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

05 мая 2024, 03:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своей позиции по переговорам с Россией. В интервью газете La Tribune он подчеркнул необходимость продолжения диалога с Москвой.


Отказ от переговоров с российской стороной приведет к разрушению международного порядка, мира и безопасности, отметил французский лидер.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о попытках Макрона повлиять на президента России Владимира Путина по вопросу Украины. Согласно сообщению, французский лидер надеется, что председатель КНР Си Цзиньпин убедит российского лидера остановить спецоперацию на Украине.

Читайте также:

Белый дом признал неспособность помешать России на Украине

В Германии ранили расклеивавшего предвыборные плакаты кандидата в Европарламент

В США активисты пытались сорвать акцию в память о ветеранах Второй мировой войны
#франция
#эммануэль макрон
#китай
#си цзиньпин
#россия
#владимир путин
#сво
#переговоры
Белый дом признал неспособность помешать России на Украине
05 мая 2024, 03:04

Фото: iStock/lucky-photographer

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что помощь Украине, одобренная Вашингтоном, не остановит Россию, передает газета Financial Times (FT).
По данным издания, в частной беседе Салливан допустил мысль о том, что российские войска продолжат прорывать линии обороны ВСУ.

Белый дом ожидает, что Украина перейдет в наступление в следующем году.

Ранее в Британии сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал Генштаб ВСУ из-за положения на фронте.

Читайте также:

В Германии ранили расклеивавшего предвыборные плакаты кандидата в Европарламент

Погибшего в зоне СВО офицера представили к званию Героя России

Министерство обороны получило партию минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров
#сша
#украина
#россия
#поставки
#помощь
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии ранили расклеивавшего предвыборные плакаты кандидата в Европарламент
05 мая 2024, 02:39

Фото: iStock/photosvit

Нападение на основного кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в Европарламент Маттиаса Экке является «угрозой демократии». Такое мнение высказал канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц на своей странице в социальной сети X.
«Мы должны вместе противостоять этому», – подчеркнул он. Шольц также пожелал Экке скорейшего выздоровления.

Ранее, по данным телеканала ZDF, четверо неизвестных напали на Маттиаса Экке, развешивавшего предвыборные плакаты в Дрездене, и серьезно ранили его. Кандидат от СДПГ был госпитализирован и перенес операцию.

Читайте также:

В Британии раскрыли причину срочного созыва Генштаба ВСУ президентом Зеленским

В Тбилиси растет число протестующих против закона об иноагентах

Французский полковник раскрыл последствия потери Часова Яра для ВСУ
#германия
#кандидаты
#нападение
#европа
#олаф шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии раскрыли причину срочного созыва Генштаба ВСУ президентом Зеленским
Аналитик Меркурис: Зеленский срочно собрал Генштаб ВСУ из-за положения на фронте
05 мая 2024, 01:01

Президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Причину созыва высшего военного командования объяснил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Зеленский созвал весь Генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений», – высказался он.

Меркурис отметил, что положение украинской армии тяжелое, поскольку российское наступление набирает обороты. По словам эксперта, после нескольких фиаско ВСУ на линии соприкосновения Запад начал требовать от Киева не допустить развала линии фронта.

Ранее Меркурис заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли авиаудары по Одессе, чтобы уничтожить оружие, поставляемое Западом. Аналитик пояснил, что Киев использует Одессу как одну из основных баз для переброски оружия и техники на линию фронта.

Читайте также:

Французский полковник раскрыл последствия потери Часова Яра для ВСУ

ВСУ выпустили 16 снарядов по Горловке и Донецку

Российская армия освободила три села на горловском направлении – военкор Руденко
#всу
#владимир зеленский
#киев
#поставки
#помощь
#одесса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тбилиси растет число протестующих против закона об иноагентах
05 мая 2024, 00:27

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В центре Тбилиси увеличилось число протестующих против закона об иностранных агентах, передает РИА Новости.
Отмечается, что с 23:00 по местному времени (22:00 мск) люди начали активно собираться на площади перед парламентом. В настоящее время толпа полностью заняла часть проспекта Руставели перед зданием парламента и перекресток между ним и храмом Кашвети.

2 мая протестующие блокировали площадь Героев в центре города. По сообщениям, несколько протестующих были задержаны. На следующий день демонстранты, выступающие против закона об иностранных агентах, вновь собрались в центре грузинской столицы.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. Парламент страны проголосовал за закон во втором чтении 1 мая. Решение законодателей вызвало новые протесты и беспорядки в Грузии.

В ответ президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на закон вето.

Читайте также:

Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России, но у них ничего не вышло

В Тбилиси большая часть протестующих отошла от здания парламента

Президент Грузии потребовала прекратить разгон протестующих в Тбилиси
#грузия
#протесты
#митинг
#акции
#закон
#иностранный агент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Демократия по Санду»: Захарова оценила проверки пассажиров аэропорту Кишинёва
04 мая 2024, 19:11

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В аэропорту Кишинёва безосновательно подвергают многочисленным дополнительным проверкам пассажиров, прилетевших из Москвы. Людей задерживают, изымают деньги и не отпускают домой.
Причём никому из тех, над кем издевались и продолжают издеваться в аэропорту, не предъявлено никаких законных претензий, оснований либо обвинений. Об этом рассказал лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор. По его словам, если раньше досмотрам и задержкам без причины подвергались представители оппозиции, которые вернулись из Москвы со съезда объединения, то теперь хватают всех без разбора, даже тех, кто не имеет никакого отношения к политике.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова охарактеризовала происходящее в кишинёвском аэропорту кратко: «Демократия по Санду». Оппозиция в Молдавии подвергается гонениям за критику проевропейского и антироссийского курса страны, поэтому им и пришлось собираться в Москве, а не у себя на родине.

Читайте также:

Депутата из Гагаузии около часа удерживали в аэропорту Кишинева

Кандидату в мэры Кишинева запретили выступить на русском языке

Гагаузия намерена выйти из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией
#победа
#страны
#мария захарова
#отношения
#лидер
#рф
#оппозиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны Украины заявили об утрате доверия людей к своему ведомству
04 мая 2024, 18:53

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Министерство обороны Украины за последнее время стало полем множества коррупционных скандалов. На их фоне ведомству будет крайне трудно восстановить доверие общества.
С таким заявлением выступила советник украинского министра обороны Дана Яровая. В эфире телеканала «Эспрессо» она указала, что всего за два года оборонное ведомство страны стало на редкость токсичным местом. По её мнению, на фоне такого обилия негативных историй Минобороны Украины будет крайне сложно восстановить доверие людей, а также собственную репутацию.

Советник замминистра обороны также подчеркнула, что в настоящее время всё то, что происходит в министерстве обороны, находится под самым пристальным вниманием общества.

Читайте также:

На Украине суд обязал НАБУ возбудить дело против нового министра обороны Умерова

Конгрессмены США шокированы масштабами коррупции на Украине

Откровения Зеленского о коррупции в стране вызвали шок у журналиста CNN
#страны
#минобороны
#украина
#коррупция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Унизительно»: В Британии высказались о скандальной утечке Бундесвера
Express: Утечка записей видеосовещаний Бундесвера стала унизительным ударом
04 мая 2024, 17:35

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Утечка записей из Бундесвера стала унизительным провалом для немецкого командования, об этом пишет британское издание Express.
«Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру», — заявил автор статьи.

Ранее немецкие издания сообщали, что утечка из Бундесвера стала действительно серьёзным ударом, поскольку некоторые записи, которые удалось лицезреть людям из любой точки мира, были совершенно секретными. Доступ к порталу, на которым были размещены видеосовещания немецкого оборонного ведомства, удалось закрыть только в пятницу.

Читайте также:

Риттер: Бундесвер подводит и НАТО, и немцев, обсуждая атаку на Россию

Бундесвер начал постепенный вывод систем ПВО и персонала из Польши

Германия категорически против изъятия замороженных активов РФ в пользу Украины
#германия
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Столкнутся с самым сильным противником»: В НАТО переживают за возможный конфликт с РФ
Кащюнас: НАТО недооценила способность России адаптироваться к ситуации
04 мая 2024, 16:57

Фото: iStock/Arseniy45

Запад недооценил способность России адаптироваться к ситуации, с таким заявлением выступил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, его цитирует LRT.
«Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Кащюнас.

Глава Минобороны Литвы отметил, что страны НАТО и ЕС пытались установить стратегию России, применяя «западную модель мышления», из-за чего круто просчитались.

В заключении министр заявил, что НАТО вскоре предстоит столкнуться с «самым сильным противником», имея ввиду Россию.

Читайте также:

Генерал Скшипчак: Польша и Литва должны разместить минные поля на границе с РФ

Литва по примеру Польши хочет возвращать военнообязанных украинцев на родину

Литва отклонила предложение запретить россиянам и белорусам ездить домой
#литва
#нато
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко
04 мая 2024, 16:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

МВД РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, карточка с фото украинского политика опубликована в базе ведомства.
В карточке Порошенко указано, что он разыскивается по уголовной статье, однако, по какой именно — не уточняется.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом, сразу два украинских президента оказались в розыскной базе российского МВД.

МВД также ​разыскивает руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, командующих ВВС и ВМС Украины Николая Олещука* и Алексея Неижпапу*, а также одного из организаторов атак беспилотников на Россию Сергея Бурденюка*.

Читайте также:

МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского

МВД РФ объявило в розыск экс-главу Минюста Украины Петренко

Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о массовых беспорядках

*Признан террористом и ​экстремистом на территории РФ
#мвд
#украина
#розыск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф