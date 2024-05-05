Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

Нападение на основного кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в Европарламент Маттиаса Экке является «угрозой демократии». Такое мнение высказал канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц на своей странице в социальной сети X.