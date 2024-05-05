Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своей позиции по переговорам с Россией. В интервью газете La Tribune он подчеркнул необходимость продолжения диалога с Москвой.
Отказ от переговоров с российской стороной приведет к разрушению международного порядка, мира и безопасности, отметил французский лидер.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о попытках Макрона повлиять на президента России Владимира Путина по вопросу Украины. Согласно сообщению, французский лидер надеется, что председатель КНР Си Цзиньпин убедит российского лидера остановить спецоперацию на Украине.
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Александр Климов