На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры

Фото: istock/Nikolay Tsuguliev
Во Львовской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
Как рассказал Козицкий в своём Telegram-канале, объект критической инфраструктуры поврежден обломками беспилотников.
Во Львовской области Украины на объекте критической инфраструктуры также произошёл пожар в ночь на 24 марта.
Ранее он сообщал, что беспилотники вошли в воздушное пространство региона со стороны соседней Тернопольской области.
В свою очередь, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по расположению украинской армии в городе Старый Львовской области.
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Во Львовской области Украины на объекте критической инфраструктуры также произошёл пожар в ночь на 24 марта.
Ранее он сообщал, что беспилотники вошли в воздушное пространство региона со стороны соседней Тернопольской области.
В свою очередь, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по расположению украинской армии в городе Старый Львовской области.
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Алёна Самарева