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Рогов: УГИЛ атаковал уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС

09 апреля 2024, 12:10
Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что террористы ВСУ атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС. Об этом Рогов написал в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов предложил дать Украине название УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова — оно связано с тем, что уроженцы Ивано-Франковской и Львовской областей на сегодняшний день занимают руководящие должности в других регионах Украины, являясь террористами киевского националистического режима.

Уточняется, что прилёт украинского беспилотника пришёлся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала. По словам Рогова, пострадавших в результате атаки нет.



Он отметил, что атаки украинской армии — это прямое нарушение 7 принципов обеспечения ядерной безопасности и 5 принципов безопасности Запорожской АЭС, которые установлены МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.

Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что два украинских беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске. Уточняется, что пострадавших нет.

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На Украине уволили командующих ОК ВСУ «Юг» и «Запад»
Гончаренко*: командующих ОК ВСУ «Юг» и «Запад» сменили
09 апреля 2024, 13:03

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На Украине уволили глав оперативных командований (ОК) ВСУ «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова соответственно. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
Отмечается, что Ковальчук после увольнения назначен главой Военной академии. А его место в ОК «Юг» занял экс-комбриг 59-й бригады ВСУ, полковник Геннадий Шаповалов.

А на место Литвинова в ОК «Запад» назначен бригадный генерал Владимир Шведюк, который раньше служил в силах территориальной обороны.

По словам Гончаренко*, это не последние кадровые перестановки в командовании ВСУ.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#украина
#всу
#увольнение
#владимир зеленский
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Сбитый ещё зимой беспилотник обнаружили в Подмосковье
В районе подмосковного завода ЛиАЗ обнаружили беспилотник
09 апреля 2024, 12:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В нескольких километрах от завода ЛиАЗ в Подмосковье обнаружен беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что дрон нашли жители деревни Дуброво накануне утром. Это беспилотник самолётного типа, крылья которого имеют загнутые вверх кончики. Также на носу дрона есть антенна для передачи сигнала.

По предварительным данным, беспилотник произведён УкрСпецСистемой. Его сбили над Московской областью системой РЭБ ещё зимой.

Всё это время дрон пролежал в кустах в 300 метрах от частного жилого дома. Также недалеко от места обнаружения располагается завод ЛиАЗ, производящий автобусы для всей России.

В настоящее время территория оцеплена, на место прибудут сапёры.

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#беспилотник
#подмосковье
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На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры
09 апреля 2024, 12:32

Фото: istock/Nikolay Tsuguliev

Во Львовской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
Как рассказал Козицкий в своём Telegram-канале, объект критической инфраструктуры поврежден обломками беспилотников.

Во Львовской области Украины на объекте критической инфраструктуры также произошёл пожар в ночь на 24 марта.

Ранее он сообщал, что беспилотники вошли в воздушное пространство региона со стороны соседней Тернопольской области.

В свою очередь, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по расположению украинской армии в городе Старый Львовской области.

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#вс рф
#украина
#бпла
#удар
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РВ: ВС РФ практически освободили село Первомайское под Авдеевкой
09 апреля 2024, 11:47

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российская армия практически освободила село Первомайское в районе Авдеевки, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Сперва «РВ» сообщил о полном освобождении Первомайского, однако, позже стало известно, что село освобождено не до конца.

«Сообщается, что 9-я бригада 1-го армейского корпуса смогла освободить практически весь населенный пункт. заявления о полном освобождении поселка преждевременны. Идёт зачистка последних домов на окраине», — уточнили военкоры.

Напомним, в конце февраля российская армия освободила Авдеевку, за которую шли долгие и тяжёлые бои. Сейчас ВС РФ уверенно подходят к границам Часов Яра, после которого откроется дорога на Славянск и Краматорск.

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Стало известно об эффективном уничтожении позиций ВСУ бомбардировщиками Су-34

Российские войска уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы
#днр
#вс рф
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Стало известно об эффективном уничтожении позиций ВСУ бомбардировщиками Су-34
MWM: бомбардировщики Су-34 и авиабомбы успешно уничтожают позиции ВСУ
09 апреля 2024, 11:29

Фото: Минобороны РФ

Фронтовые бомбардировщики Су-34 ВКС РФ и планирующие авиабомбы успешно уничтожают позиции ВСУ. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что самолёт доказал особую эффективность во время применения высокоточных планирующих бомб на Украине. Эти бомбы способны поражать цели с удаления от цели на порядка 70 километров.

В статье указывается, что такие бомбы могут доставлять большую полезную нагрузку, чем ракеты воздушного базирования. При этом их расходы гораздо меньше. Кроме того, бомбардировщики Су-34 могут нести не только обычные боеголовки, но и термобарические, которые оптимизированы для нейтрализации наземных сил на укреплённых позициях.

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#самолёты
#россия
#вс рф
#всу
#спецоперация
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Кличко: Украина стала заложницей внутриполитической борьбы в США
09 апреля 2024, 11:04

Фото: iStock/ValleraTo

Украина стала заложницей внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью для The Daily Beast.
«Сегодня мы видим, что республиканцы блокируют поставки оружия Украине. Мы слышим риторику Трампа. Это все результат избирательной кампании», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Кличко.

По словам украинского политика, ему удалось пообщаться с некоторыми республиканцами. Они обеспокоены вопросом помощи Украине, однако, обсуждать это не хотят, утверждает Кличко.

Киевский мэр считает, что до президентских выборов в США ситуацию с поддержкой Украины может только ухудшиться. При этом, он выразил надежду, что даже при победе на выборах республиканской партии Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

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#сша
#украина
#сво
#всу
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Российские войска уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы
Подполье: ВС РФ ликвидировали расположение ВСУ в центре Полтавы
09 апреля 2024, 09:47

Фото: istock /Wachira Wacharapathom

Этой ночью ВС РФ уничтожили расположение украинских боевиков в центре Полтавы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил.
Как отметил Лебедев, зафиксировано три прилета. Звуки были настолько громкие, что у людей тряслась мебель.

По его словам, один ударный БПЛА «Герань» сбили над Полтавой и он упал на двухэтажное здание, снесены пристроенные балконы. Есть пострадавшие.

Кроме этого, прилёт зафиксирован в Кременчуге на юго-востоке Полтавской области. Предварительно,
в районе железнодорожного вокзала.

В воскресенье Лебедев сообщал, что ВС РФ поразили хранилища топлива ВСУ около военных складов в Харькове. Удар был зафиксирован в районе местного аэропорта.

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#всу
#вс рф
#украина
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Два беспилотника атаковали учебный авиационный центр в Борисоглебске
Baza: ВСУ атаковали учебный авиационный центр в Воронежской области
09 апреля 2024, 09:20

Фото: iStock/Naypong

Два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, первый беспилотник врезался в фасад здания на уровне 4 этажа около трех часов утра по мск. Через час в это же место попал и второй дрон.

Сообщается, что пострадавших нет. В результате атаки повреждены фасад и остекление учебного центра.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 апреля система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины. С 01:31 9 апреля в Воронежской области был объявлен режим опасности атаки БПЛА. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#учёба
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Украине указали на неизбежность сдачи Часов Яра
Обозреватель Advance Роша: ВСУ не избежать сдачи Часов Яра
09 апреля 2024, 09:08

Фото: iStock/JARAMA

Украинским войскам неизбежно придётся сдать Часов Яр с тяжёлыми последствиями. Такой прогноз сделал обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.
Он подчеркнул, что сдача населённого пункта станет серьёзным ударом для Киева.

Роша сравнил Часов Яр с Авдеевкой. По его словам, прошлый опыт боёв на территории Донбасса показал, что киевские власти рано или поздно отдадут любую укреплённую позицию, несмотря на то, какие ресурсы были задействованы для обороны.

Эксперт считает, что украинская армия не сможет остановить продвижение ВС РФ на запад, поэтому линия фронта будет постоянно сдвигаться. Также с каждой новой потерей будет усиливаться давление на Киев. В конечно итоге, предположил Роша, Украину начнут склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боевых действий.

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#всу
#россия
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