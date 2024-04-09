Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что террористы ВСУ атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС. Об этом Рогов написал в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов предложил дать Украине название УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова — оно связано с тем, что уроженцы Ивано-Франковской и Львовской областей на сегодняшний день занимают руководящие должности в других регионах Украины, являясь террористами киевского националистического режима.
Уточняется, что прилёт украинского беспилотника пришёлся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала. По словам Рогова, пострадавших в результате атаки нет.
Он отметил, что атаки украинской армии — это прямое нарушение 7 принципов обеспечения ядерной безопасности и 5 принципов безопасности Запорожской АЭС, которые установлены МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.
Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что два украинских беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске. Уточняется, что пострадавших нет.
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Уточняется, что прилёт украинского беспилотника пришёлся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала. По словам Рогова, пострадавших в результате атаки нет.
Он отметил, что атаки украинской армии — это прямое нарушение 7 принципов обеспечения ядерной безопасности и 5 принципов безопасности Запорожской АЭС, которые установлены МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.
Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что два украинских беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске. Уточняется, что пострадавших нет.
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«Необратимые последствия»: Рогов об атаке на Запорожскую АЭС
Екатерина Коршунова