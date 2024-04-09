Росгвардия за два месяца задержала 34 подозреваемых в пособничестве ВСУ в ЛНР

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Военнослужащие Росгвардии за последние два месяца задержали на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) 34 подозреваемых в пособничестве украинской армии. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что все они были задержаны подразделениями разведки и спецназа Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками МВД и ФСБ.
Среди 34 подозреваемых, 19 проверяются на сбор информации в интересах ВСУ и СБУ, ещё 13 участвовали в украинской антитеррористической операции (АТО), и ещё двое являются фигурантами уголовных дел по статье о госизмене.
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Анастасия Чинкова