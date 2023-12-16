На Украине жалуются на хитрость ВКС России

Фото: istock / Michele Ursi
Спикер ВС ВСУ Игнат: ВКС РФ применяют электромагнитные импульсы для обмана ПВО
Спикер Военно-Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска применяют электромагнитные импульсы для того, чтобы имитировать пуск ракет и обманывать системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости.
С его слов, такие импульсы радиолокационные системы Украины распознают как цели из-за схожести с «Кинжалом» по параметрам полета.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об этом в своём тг-канале. Также он обратился к бойцам ВСУ:
Средства ПВО отразили попытку массированного удара по Крыму
На границе Курской области шесть украинских пограничников сдались в плен
Звезда «ДОМа-2» Задойнов отправился на СВО
С его слов, такие импульсы радиолокационные системы Украины распознают как цели из-за схожести с «Кинжалом» по параметрам полета.
«То есть по скорости и так далее», —говорит Игнат он о хитрости ВКС России.Шесть украинцев-пограничников сдались в плен на границе Курской области.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об этом в своём тг-канале. Также он обратился к бойцам ВСУ:
«Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте «Волгу»!»,-оставил сообщение Старовойт.Читайте также:
Средства ПВО отразили попытку массированного удара по Крыму
На границе Курской области шесть украинских пограничников сдались в плен
Звезда «ДОМа-2» Задойнов отправился на СВО
Мария Фирсова