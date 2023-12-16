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На Украине жалуются на хитрость ВКС России

16 декабря 2023, 15:55
Фото: istock / Michele Ursi

Фото: istock / Michele Ursi

Спикер ВС ВСУ Игнат: ВКС РФ применяют электромагнитные импульсы для обмана ПВО
Спикер Военно-Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска применяют электромагнитные импульсы для того, чтобы имитировать пуск ракет и обманывать системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости.

С его слов, такие импульсы радиолокационные системы Украины распознают как цели из-за схожести с «Кинжалом» по параметрам полета.


«То есть по скорости и так далее», —говорит Игнат он о хитрости ВКС России.
Шесть украинцев-пограничников сдались в плен на границе Курской области.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об этом в своём тг-канале. Также он обратился к бойцам ВСУ:

«Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте «Волгу»!»,-оставил сообщение Старовойт.
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В ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра
NYT: в ВСУ заявили о жестоких и тщетных боях на левом берегу Днепра
16 декабря 2023, 16:05

Фото: iStock/Nzpn

В ВСУ рассказали о «жестоких и тщетных» боях на левом берегу Днепра, которые не соответствуют слишком оптимистичному описанию ситуации со стороны украинских властей. Об этом сообщает New York Times.
По словам одного из украинских солдат, на левом берегу Днепра закрепиться или перевезти технику невозможно. Он отметил, что это является самоубийственным заданием.

Другой солдат ВСУ рассказал, что его подразделение в этом же участке боевых действий подверглось интенсивному обстрелу и было вынуждено отступать. Он также добавил, что не оказалось ни одного человека, которому удалось избежать ранения.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации.

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#всу
#солдат
#украина
#спецоперация
#вс рф
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В Германии рассказали о радикальной смене стратегии ВСУ
Bild: генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление
16 декабря 2023, 15:38

Фото: iStock/Michele Ursi

Генштаб украинских войск решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории. Об этом сообщает Bild.
Сообщается, что главная задача ВСУ заключается в нанесении как можно большего урона живой силе противника. Авторы материала отмечают, что в украинских войсках нет задач по наступлению и удерживанию невыгодных для обороны участков.

Уточняется, что украинские боевики при отступлении создают минные поля, а в случае получения нового вооружения надеются заново организовать контрнаступление.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году. Следующее контрнаступление может начаться с левого берега Днепра. 

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#всу
#вооружения
#контрнаступление
#украина
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Средства ПВО отразили попытку массированного удара по Крыму
16 декабря 2023, 15:13

Фото: iStock/vadimrysev

Российские системы ПВО смогли отразить попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму.
Все БПЛА оказались сбиты. Об этом сообщает в субботу в пресс-служба Минобороны РФ.

Накануне, вечером в пятницу МО РФ информировало, что российские средства ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА над Крымом. 

В ночь на субботу ПВО РФ уничтожили ещё шесть беспилотников СУ над полуостровом.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к новому контрнаступлению. Главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году. Об этом пишет немецкое издание Welt. По информации издания, следующее контрнаступление может начаться с левого берега Днепра.

Как стало известно, Вашингтон получил от Киева список пожеланий по вооружению, куда вошли ударные вертолеты, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

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На границе Курской области шесть украинских пограничников сдались в плен
16 декабря 2023, 12:31

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Шесть украинцев-пограничников сдались в плен на границе Курской области.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об этом в своём тг-канале. Также он обратился к бойцам ВСУ:

«Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте «Волгу»!»,-оставил сообщение Старовойт. 
Ранее сообщалось, что за неделю 82 бойца ВСУ решили сдаться в плен российским военным. Об сообщало Минобороны России. За минувшие сутки оружие сложили 25 украинцев.

На каких именно участках фронта противник сдавался в плен, не уточняется.  

Также за неделю российским военным удалось перехватить тактическую ракету «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты С-200 и 17 реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.

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#сво
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Звезда «ДОМа-2» Задойнов отправился на СВО
16 декабря 2023, 11:55

Фото: iStock/zim286

Бывший участник «ДОМа-2» отправился добровольцем на СВО.
15 декабря Александр Задойнов заключил контракт в Нижневартовске и уже сегодня должен отправиться в зону боевых действий.

Точкой отправления экс-участник проекта выбрал не родной Ярославль или Сочи, где живёт сейчас, а город в Ханты-Мансийском автономном округе. Там, по словам Задойнова, пишет meganews.life, «чувствуется человеческое и профессиональное отношение к добровольцам».

«Сейчас настало мое время — ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов», — так объяснил свой выбор Александр. 
По его словам, семья одобряет его выбор. 

«Конечно, переживают, но верят в меня, и я верю. Наше дело правое!»,-говорит Александр Задойнов. 
Жена Задойнова Ксения утверждает, что муж поехал исключительно для того, чтобы заработать деньги.

«Для себя, чтобы закрыть свои потребности, свои долги», — возмущена женщина, оставленная с маленьким ребенком. 
Ксения не поддерживает выбор Александра. По её словам, муж сообщил новость, когда уже принял окончательное решение.

Помимо младшей Софии, у Александра Задойнова есть ещё двое дочерей Анастасия и Александра от других женщин.

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Сальдо назвал условие для начала мирных переговоров с Киевом
#сво
#шоу
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Сальдо назвал условие для начала мирных переговоров с Киевом
Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной возможны лишь на условиях России
16 декабря 2023, 11:28

Фото: сайт Кремля

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Сальдо, условия, которые были выставлены заранее, называть переговорами нельзя. Он отметил, что нашей стране такие переговоры не нужны.

Губернатор подчеркнул, что если переговоры с Украиной произойдут только после того, когда цели специальной военной операции будут достигнуты. Сальдо добавил, что все остальное будет определено российским руководством.

Напомним, Россия множество раз указывала на то, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них проведение. 

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#россия
#губернатор
#операции
#переговоры
#украина
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МО: впервые семь «Русланов» в один момент взлетели в воздух на учениях
16 декабря 2023, 11:09

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Командование Военно-транспортной авиации ВКС России проводит летно-тактическое учение с экипажами самолётов Ан-124-100 «Руслан».
Минобороны РФ сообщает, что впервые в один момент в воздух поднялись семь «Русланов». 

Учения проходили для того, чтобы проверить подготовку молодых экипажей военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» в одновременной переброске личного состава с вооружением и техникой.

Во время полета экипажи самолетов отработали взлет, полеты по маршруту и посадку. Полеты проводились на высоте более 4 тысяч метров, протяженность маршрута оказалась более 1000 км, средняя скорость самолетов – 500 км/ч.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году. Об этом пишет немецкое издание Welt. По информации издания, следующее контрнаступление может начаться с левого берега Днепра.

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#новости
#учения
#минобороны рф
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Украина готовится к новому контрнаступлению
Welt: Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году
16 декабря 2023, 10:12

Фото: iStock/Olena_Z

Главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году. Об этом пишет немецкое издание Welt.
По информации издания, следующее контрнаступление может начаться с левого берега Днепра. Как стало известно, Вашингтон получил от Киева список пожеланий по вооружению, куда вошли ударные вертолеты, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

Отмечается, что Залужный не одобрял сроки уже произошедшего в июне текущего года контрнаступления. Из-за огромного количество потерь среди украинской армии и полного отсутствия успехов, главком ВСУ решил повторить наступление с учетом совершенных ошибок.

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#россия
#конфликт
#танки
#боеприпасы
#всу
#контрнаступление
#украина
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FT: европейские лидеры ошиблись, отказав в помощи Киеву на саммите в декабре
16 декабря 2023, 09:41

Фото: iStock/JARAMA

Лидеры стран Евросоюза «промахнулись», когда не согласовали помощь Украине на сумму 50 млрд долларов на саммите, проходившем 14-15 декабря в Брюсселе.
Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на западного дипломата. По словам собеседника, это был момент, когда «лидеры ЕС вышли на сцену». 

«И они промахнулись мимо своей цели», — говорит дипломат. 
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на решение об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине. Её объём оценивался в 50 млрд евро.

Украина без помощи США и НАТО продержится несколько месяцев, а может и вовсе потерпеть поражение или отступить с занимаемых позиций уже к лету. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного американского военного.

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#всу
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