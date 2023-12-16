На границе Курской области шесть украинских пограничников сдались в плен

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Шесть украинцев-пограничников сдались в плен на границе Курской области.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об этом в своём тг-канале. Также он обратился к бойцам ВСУ:
Ранее сообщалось, что за неделю 82 бойца ВСУ решили сдаться в плен российским военным. Об сообщало Минобороны России. За минувшие сутки оружие сложили 25 украинцев.
На каких именно участках фронта противник сдавался в плен, не уточняется.
Также за неделю российским военным удалось перехватить тактическую ракету «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты С-200 и 17 реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.
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«Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте «Волгу»!»,-оставил сообщение Старовойт.
На каких именно участках фронта противник сдавался в плен, не уточняется.
Также за неделю российским военным удалось перехватить тактическую ракету «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты С-200 и 17 реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.
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Мария Фирсова