Звезда «ДОМа-2» Задойнов отправился на СВО

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Бывший участник «ДОМа-2» отправился добровольцем на СВО.
15 декабря Александр Задойнов заключил контракт в Нижневартовске и уже сегодня должен отправиться в зону боевых действий.
Точкой отправления экс-участник проекта выбрал не родной Ярославль или Сочи, где живёт сейчас, а город в Ханты-Мансийском автономном округе. Там, по словам Задойнова, пишет meganews.life, «чувствуется человеческое и профессиональное отношение к добровольцам».
Помимо младшей Софии, у Александра Задойнова есть ещё двое дочерей Анастасия и Александра от других женщин.
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Точкой отправления экс-участник проекта выбрал не родной Ярославль или Сочи, где живёт сейчас, а город в Ханты-Мансийском автономном округе. Там, по словам Задойнова, пишет meganews.life, «чувствуется человеческое и профессиональное отношение к добровольцам».
«Сейчас настало мое время — ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов», — так объяснил свой выбор Александр.По его словам, семья одобряет его выбор.
«Конечно, переживают, но верят в меня, и я верю. Наше дело правое!»,-говорит Александр Задойнов.Жена Задойнова Ксения утверждает, что муж поехал исключительно для того, чтобы заработать деньги.
«Для себя, чтобы закрыть свои потребности, свои долги», — возмущена женщина, оставленная с маленьким ребенком.Ксения не поддерживает выбор Александра. По её словам, муж сообщил новость, когда уже принял окончательное решение.
Помимо младшей Софии, у Александра Задойнова есть ещё двое дочерей Анастасия и Александра от других женщин.
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Мария Фирсова