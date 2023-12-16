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Звезда «ДОМа-2» Задойнов отправился на СВО

16 декабря 2023, 11:55
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Бывший участник «ДОМа-2» отправился добровольцем на СВО.
15 декабря Александр Задойнов заключил контракт в Нижневартовске и уже сегодня должен отправиться в зону боевых действий.

Точкой отправления экс-участник проекта выбрал не родной Ярославль или Сочи, где живёт сейчас, а город в Ханты-Мансийском автономном округе. Там, по словам Задойнова, пишет meganews.life, «чувствуется человеческое и профессиональное отношение к добровольцам».


«Сейчас настало мое время — ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов», — так объяснил свой выбор Александр.
По его словам, семья одобряет его выбор.

«Конечно, переживают, но верят в меня, и я верю. Наше дело правое!»,-говорит Александр Задойнов.
Жена Задойнова Ксения утверждает, что муж поехал исключительно для того, чтобы заработать деньги.

«Для себя, чтобы закрыть свои потребности, свои долги», — возмущена женщина, оставленная с маленьким ребенком.
Ксения не поддерживает выбор Александра. По её словам, муж сообщил новость, когда уже принял окончательное решение.

Помимо младшей Софии, у Александра Задойнова есть ещё двое дочерей Анастасия и Александра от других женщин.

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Сальдо назвал условие для начала мирных переговоров с Киевом
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Сальдо назвал условие для начала мирных переговоров с Киевом
Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной возможны лишь на условиях России
16 декабря 2023, 11:28

Фото: сайт Кремля

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Сальдо, условия, которые были выставлены заранее, называть переговорами нельзя. Он отметил, что нашей стране такие переговоры не нужны.

Губернатор подчеркнул, что если переговоры с Украиной произойдут только после того, когда цели специальной военной операции будут достигнуты. Сальдо добавил, что все остальное будет определено российским руководством.

Напомним, Россия множество раз указывала на то, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них проведение. 

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#россия
#губернатор
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МО: впервые семь «Русланов» в один момент взлетели в воздух на учениях
16 декабря 2023, 11:09

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Командование Военно-транспортной авиации ВКС России проводит летно-тактическое учение с экипажами самолётов Ан-124-100 «Руслан».
Минобороны РФ сообщает, что впервые в один момент в воздух поднялись семь «Русланов». 

Учения проходили для того, чтобы проверить подготовку молодых экипажей военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» в одновременной переброске личного состава с вооружением и техникой.

Во время полета экипажи самолетов отработали взлет, полеты по маршруту и посадку. Полеты проводились на высоте более 4 тысяч метров, протяженность маршрута оказалась более 1000 км, средняя скорость самолетов – 500 км/ч.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году. Об этом пишет немецкое издание Welt. По информации издания, следующее контрнаступление может начаться с левого берега Днепра.

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#новости
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Украина готовится к новому контрнаступлению
Welt: Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году
16 декабря 2023, 10:12

Фото: iStock/Olena_Z

Главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году. Об этом пишет немецкое издание Welt.
По информации издания, следующее контрнаступление может начаться с левого берега Днепра. Как стало известно, Вашингтон получил от Киева список пожеланий по вооружению, куда вошли ударные вертолеты, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

Отмечается, что Залужный не одобрял сроки уже произошедшего в июне текущего года контрнаступления. Из-за огромного количество потерь среди украинской армии и полного отсутствия успехов, главком ВСУ решил повторить наступление с учетом совершенных ошибок.

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#россия
#конфликт
#танки
#боеприпасы
#всу
#контрнаступление
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FT: европейские лидеры ошиблись, отказав в помощи Киеву на саммите в декабре
16 декабря 2023, 09:41

Фото: iStock/JARAMA

Лидеры стран Евросоюза «промахнулись», когда не согласовали помощь Украине на сумму 50 млрд долларов на саммите, проходившем 14-15 декабря в Брюсселе.
Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на западного дипломата. По словам собеседника, это был момент, когда «лидеры ЕС вышли на сцену». 

«И они промахнулись мимо своей цели», — говорит дипломат. 
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на решение об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине. Её объём оценивался в 50 млрд евро.

Украина без помощи США и НАТО продержится несколько месяцев, а может и вовсе потерпеть поражение или отступить с занимаемых позиций уже к лету. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного американского военного.

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Скончался замглавы района Белгородской области Бородаенко, он подорвался на мине
16 декабря 2023, 09:26

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко подорвался на мине.
Его не удалось спасти, он скончался в больнице. Об сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня ночью Игорь Васильевич умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего», — сообщил Гладков. 
Губернатор выразил соболезнования семье Бородаенко и пообещал помогать всем, чем можно.
ЧП в районе хутора Высокий в Краснояружском районе случилось 13 декабря: автомобиль с мирными жителями подорвался на мине.

Имена пострадавших изначально не назывались, отмечалось лишь, что одному пострадавшему ампутировали ноги, а у двое других получили сотрясение мозга. Выяснилось, что серьезные ранения получил замглавы районной администрации Игорь Бородаенко.

Второй пострадавшей оказалась глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. У неё диагностировали перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Третий пострадавший — водитель скотовоза Нуриддин Агалиев. Он был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмами грудной клетки и брюшной полости.

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#белгород
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Аргентина передаст Украине два неисправных российских вертолета
NU: Аргентина может передать Украине 2 неисправных вертолета Ми-171Е
16 декабря 2023, 09:09

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Аргентинские власти решили передать Украине два неисправных транспортных вертолета Ми-171Е, которые были приобретены у России, в качестве помощи.
Об этом сообщает интернет-портал Noticias Urbanas (NU).

Аргентина купила вертолеты в 2011 году, чтобы снабжать полярные станции в Антарктиде и иметь возможность поисково-спасательные работы. Передача вертолетов Украине обсуждали во время визита президента Владимира Зеленского на церемонию инаугурации президента Хавьера Милея в Буэнос-Айресе.

Хоть вертолеты, по данным издания, неисправны, аргентинское правительство всё же надеется, что США зачтет их в качестве первого платежа для приобретения истребителей F-16. Посольство России в Аргентине не подтвердило и не опровергло эту информацию. 

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#всу
#сво
#украина
#аргентина
#политика
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В Киеве произошла серия взрывов
16 декабря 2023, 08:50

Фото: iStock/RamonCast

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева в ночь на 16 декабря.
Серия взрывов произошла ночью в Подольском районе Киева. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

«Взрывы в Подольском районе столицы», —сообщил Кличко.
По словам Кличко, перед взрывами в городе сработали средства противовоздушной обороны, они были слышны на левом берегу в Дарницком районе.

После сообщения о взрывах в Подольском районе Киева Кличко уточнил, что угроза от беспилотников не исчезла, а в сторону Киева движутся ещё две группы дронов.

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#взрывы
#происшествие
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В Польше жалуются на беженцев из Украины
Myśl Polska: украинцы принесли в Польшу нацизм и венерические болезни
16 декабря 2023, 08:08

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Украинские беженцы распространяют в Польше нацистскую идеологию.
Также в стране выросло число жителей с венерическими заболеваниями, пишет обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.

«Крайние шовинисты — поклонники Степана Бандеры, возможно, представляют собой маргинальное явление, но они будут распространять свою преступную идеологию в украинской диаспоре», —сказано в статье. 
По мнению автора, украинский национализм отличается явным антипольским и конфронтационным характером. 

Пяста призывает поляков не только не проявить терпимость к нацистским настроениям со стороны украинцев, но и начать активно с ними бороться.

Обозреватель привёл статистику Главного статистического управления, исходя из неё к 2022 году в республике в два раза увеличилось число ВИЧ-инфицированных, а в 2023 году зафиксировали прирост больных сифилисом.

Пяста уверен, что это связано с нежеланием «проверять толпы людей», пересекающих польскую границу.

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#украина
#беженцы
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Российские военные на краснолиманском направлении уничтожили 250 бойцов ВСУ
16 декабря 2023, 06:25

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили более 250 украинских военнослужащих, два танка и гаубицу. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ
«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно- наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск. Противник потерял более 250 военнослужащих, два танка, два автомобиля и 152-мм гаубицу "Мста-Б"», — рассказал журналистам начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук. 

Всего же, по данным российского военного ведомства, украинская армия за неделю потеряла на краснолиманском направлении СВО более 1100 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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