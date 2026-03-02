На Урале бойцу СВО отказали в операции из-за бюрократической ошибки

02 марта 2026, 12:33

Фото: iStock/peterscode

На Урале бойцу, вернувшемуся из украинского плена с тяжелыми травмами, отказали в проведении операции из-за отсутствия необходимого направления. Об этом сообщает портал Е1.ru со ссылкой на супругу военнослужащего.