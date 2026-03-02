На Урале бойцу СВО отказали в операции из-за бюрократической ошибки
На Урале бойцу, вернувшемуся из украинского плена с тяжелыми травмами, отказали в проведении операции из-за отсутствия необходимого направления. Об этом сообщает портал Е1.ru со ссылкой на супругу военнослужащего.
По словам женщины, после возвращения домой мужчине требуется сложное хирургическое вмешательство: переломы рук и ног, полученные во время службы, срослись неправильно. Однако в городской больнице его направляют в военный госпиталь, а там отказываются принимать без официального направления из воинской части.
Супруга рассказала, что мужчина добровольно подписал контракт с Минобороны, когда семья переживала сложный период. С фронта он писал письма жене и дочери, затем пропал на три месяца. Позже выяснилось, что он находился в плену.
Сейчас, по словам женщины, состояние мужа остается тяжелым: он не может самостоятельно обслуживать себя, испытывает постоянные боли, а с начала года у него несколько раз случались приступы эпилепсии. Жена военнослужащего обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Там пообещали помочь в организации лечения и прохождении военно-врачебной комиссии.
