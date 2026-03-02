Скандальные признания пленного: украинское командование отправляет солдат на верную смерть

02 марта 2026, 10:57

Пленный Крысак: командование ВСУ отправляло боевиков под Красноармейск умирать

Фото: iStock/dikushin

Украинский военнослужащий Богдан Крысак, попавший в плен к российским войскам на красноармейском направлении, сделал громкие заявления о действиях командования ВСУ. Он рассказал, что командиры отправляют бойцов на задания с заведомо высоким риском, откуда невозможно вернуться, пишет РИА Новости.