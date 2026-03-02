Скандальные признания пленного: украинское командование отправляет солдат на верную смерть
Украинский военнослужащий Богдан Крысак, попавший в плен к российским войскам на красноармейском направлении, сделал громкие заявления о действиях командования ВСУ. Он рассказал, что командиры отправляют бойцов на задания с заведомо высоким риском, откуда невозможно вернуться, пишет РИА Новости.
Боевик служил в 425-м штурмовом полку «Скала». Он охарактеризовал свою часть как «шарашкину контору» и пожаловался на отсутствие необходимого оборудования. По его словам, автомат не вписывали в военный билет.
Во время попытки добраться до Красноармейска с сослуживцами они столкнулись с трудностями. Мотоциклы пришлось оставить в Гришино. Провизия поступала раз в пять дней, и это были лишь канадские сухпайки, а не полноценный рацион.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: