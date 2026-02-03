Достижения.рф

В Виннице на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Сегодня в Виннице, расположенной на западе Украины, прогремели мощные взрывы. Об этом информируют украинские СМИ.



Местные жители услышали звуки в момент, когда в регионе объявили воздушную тревогу. Сигнал продолжает звучать, горожане остаются в состоянии настороженности. Подробности пока не известны. Официальные источники работают над оценкой ситуации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

