В Виннице на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Сегодня в Виннице, расположенной на западе Украины, прогремели мощные взрывы. Об этом информируют украинские СМИ.
Местные жители услышали звуки в момент, когда в регионе объявили воздушную тревогу. Сигнал продолжает звучать, горожане остаются в состоянии настороженности. Подробности пока не известны. Официальные источники работают над оценкой ситуации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
