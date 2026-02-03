Стало известно о мощном ударе по энергетическим и военным объектам Украины
SHOT: Ночью по энергетическим и военным объектам Украины нанесли массированный удар
В ночь 3 февраля силы РФ нанесли массированный удар с применением более сотни ударных БПЛА и десятков крылатых ракет по энергетическим и военным объектам Украины. Воздушная тревога звучала на большей части территории страны, передает Telegram-канал SHOT.
В атаке использовались ударные беспилотники «Герань», гиперзвуковые ракеты «Циркон», оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М», ракеты Х-22 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».
После атаки ВСУ на сельхозпредприятие в Брянской области пострадал мужчина
Отмечается, что над Киевом и областью прогремели десятки взрывов. Целями атаки стали Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4), подстанция «Киевская» и ТЭЦ-5, в районе которых наблюдались пожары. Серьёзные повреждения энергообъектов и перебои с электричеством зафиксированы в Харькове и Чугуеве.
Мощные хлопки произошли на объектах в Днепропетровске.
В Одессе зафиксировали пожар — предварительно, целью для удара «Гераней» стала портовая инфструктура. Также взрывы раздавались в Сумской области, Кривом Роге и Запорожье.