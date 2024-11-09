Президент Германии ударил писателя, обвинившего его в поддержке «Севпотока — 2»

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил по голове писателя Марко Мартина, который обвинил главу государства в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Bild.
Инцидент произошел на мероприятии в честь 35-летия падения Берлинской стены. Уточняется, что Штайнмайер во время выступления Мартина вел себя крайне эмоционально.
В своей речи писатель, обращаясь к президенту Германии, заявил, что проект строительства «Северного потока — 2», за который «цеплялись» Социал-демократическая партия Германии и Христианско-демократический союз, якобы помогал воплотить намерения главы российского государства Владимира Путина начать спецоперацию на Украине.
После этого выступления, пояснил писатель, Штайнмайер был в ярости и напал на него. По его словам, лидер Германии ударил Мартина по голове.
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В своей речи писатель, обращаясь к президенту Германии, заявил, что проект строительства «Северного потока — 2», за который «цеплялись» Социал-демократическая партия Германии и Христианско-демократический союз, якобы помогал воплотить намерения главы российского государства Владимира Путина начать спецоперацию на Украине.
После этого выступления, пояснил писатель, Штайнмайер был в ярости и напал на него. По его словам, лидер Германии ударил Мартина по голове.
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Екатерина Коршунова