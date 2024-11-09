Президент Германии ударил писателя, обвинившего его в поддержке «Севпотока — 2»

Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривал по телефону с недавно победившим на выборах главы государства в США Дональдом Трампом. В ходе беседы французский лидер пытался уговорить «старого-нового» американского президента, чтобы тот добивался «реальных уступок» от Москвы в вопросе урегулирования на Украине.